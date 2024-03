Indian Wells: Struff kämpft sich in Runde drei

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sich beim ATP-Masters in Indian Wells in die dritte Runde gekämpft. Die deutsche Nummer zwei gewann sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Borna Coric nach rund drei Stunden mit 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (11:9) und darf sich nun mit dem Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (Italien/Nr. 3) messen. In der ersten Runde hatte Struff (Warstein/Nr. 25) ein Freilos.

Ausgeschieden beim mit 11.918.990 Dollar dotierten Turnier in Kalifornien ist indes Yannick Hanfmann. Der 32-Jährige aus Karlsruhe unterlag Tallon Griekspoor (Nr. 27) in 76 Minuten mit 3:6, 3:6, der Niederländer ist nun nächster Gegner von Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6).

Im Frauen-Wettbewerb in Indian Wells war in Runde zwei ebenfalls Schluss für Tatjana Maria (Bad Saulgau). Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin musste sich in der Nacht zu Samstag der an Nummer 13 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 3:6, 3:6 geschlagen geben.