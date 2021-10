Heute vor 20 Jahren: Andre Agassi und Steffi Graf heiraten

Heute vor 20 Jahren, am 22. Oktober 2001, heiratete das Tennis-Traumpaar Andre Agassi und Steffi Graf.

Wie Steffi Graf und Andre Agassi ihren 20. Hochzeitstag am 22. Oktober begehen? Die bunten Blätter wüssten es sehr gerne, werden es aber wohl kaum erfahren. Zu seinem Privatleben äußert sich das Promipaar nur selten, vor allem Graf scheut das Rampenlicht. Schon das Ja-Wort im Herbst 2001 gaben sich die Tennisstars im engsten Kreis, nur die beiden Mütter waren eingeladen.

Seelenverwandte mit vielen Gemeinsamkeiten

Fest steht nur: Während Boris Becker, der andere deutsche Tennisheld der 80er und 90er Jahre, nach seiner Karriere das private Glück und die Stabilität nicht immer auf direktem Weg fand, führt Graf die Ehe, die sie sich gewünscht hat. Mit ihrem „Seelenverwandten”, wie sie in einem der seltenen Interviews verriet, in einer „gesunden Beziehung” mit vielen Gemeinsamkeiten und zwei Kindern.

Was war das für eine Aufregung damals, als sich Graf und Agassi an einem dieser Boxabende in Las Vegas am Ring küssten, als sie Händchen hielten und turtelten. Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin aus dem Städtchen Brühl und der exzentrische Amerikaner aus der Spielerstadt in der Wüste Nevadas, dessen gescheiterte Ehe mit der Schauspielerin Brooke Shields noch gar nicht so lange zurücklag.

Agassi schon früh verliebt in Graf

Doch eigentlich stand Andre schon immer auf Steffi, er war in sie „verknallt, seit ich mal im französischen Fernsehen ein Interview mit ihr gesehen habe”, schrieb Agassi in seiner Autobiographie: „Wenn sie stillsteht, ist sie eine Göttin; in Bewegung ein Gedicht. Ich bin ein Verehrer, aber auch ein Fan. Ich habe mich schon lange gefragt, wie sich Steffi Grafs Vorhand anfühlt.”

Ihre gemeinsame Geschichte ist längst bekannt: 1999 gewannen sie in Paris die French Open, Graf beendete wenig später ihre Karriere, im September kam es zum ersten Date. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit, vier Tage später bekam Graf den gemeinsamen Sohn Jaden Gil, weitere zwei Jahre später Tochter Jaz Elle. Die Familie lebt außerhalb der Reichweite der bunten Blätter in Agassis Heimat.