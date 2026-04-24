Im Weißen Haus: Wie eine deutsche Tennisspielerin von Trump ignoriert wurde

Viele Sportteams wurden von Donald Trump zur US-Collegemeisterschaft beglückwünscht. Unter ihnen war auch die deutsche Tennisspielerin Alexandra Vecic.

Sie war zweifache Deutsche Jugendmeisterin, stand auf Platz acht in der Juniorinnen-Weltrangliste und erreichte 2020 bei den Australian Open das Juniorinnen-Halbfinale: Alexandra Vecic aus Immendingen in Baden-Württemberg galt vor sechs Jahren als großes Talent im deutschen Damentennis. Barbara Rittner, damals noch Head of Women’s Tennis beim Deutschen Tennis Bund, bezeichnete sie einmal als ihre „Musterschülerin“, weil Vecic immer mehr machen würde als nötig.

Trotz ihres großen Eifers: Für die ganz große Karriere hat es bei ihr bislang noch nicht gereicht. 2023 erreichte sie mit Platz 382 ihre höchste Weltranglistenposition. Verletzungen hinderten Vecic stets daran, als Profispielerin voll durchzustarten. 2022 ging sie in die USA, um Collegetennis zu spielen – eine Art zweiter Bildungsweg zum Tennisprofi, der international immer beliebter wird. Vecic ging zur University of Georgia, studierte dort „Marketing and International Business“ und gehörte dem Damen-Tennisteam der „Georgia Bulldogs“ an.

Es ist genau diese Tennis-Damenmannschaft, die derzeit weltweit für Schlagezeilen sorgt. Denn die „Georgia Bulldogs“ wurden 2025 NCAA-Champion, sie gewannen also die landesweiten US-Team-Meisterschaften im Damentennis. Daraufhin wurde das Team – zusammen mit vielen anderen Meister-Mannschaften – vergangenen Dienstag ins Weiße Haus eingeladen, weil US-Präsident Donald Trump ihren gratulieren wollte.

Das Foto der Damentennis-Mannschaft ging viral

Dabei entstand ein Foto, das von einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses online gestellt wurde, schnell im Web viral ging und über das sich nun etliche empören. Denn: Die Spielerinnen der „Georgia Bulldogs“ inklusive Alexandra Vecic sind kaum zu erkennen, weil sie für das Foto ganz hinten platziert wurden. Vor ihnen steht eine Reihe von Männern, im Zentrum mit hochgestrecktem Daumen und aufgesetztem Lächeln ragt Trump heraus. „Ein Foto, das mehr als tausend Worte sagt …“ schrieb die große Martina Navratilova auf X.

Statt die Tennis-Damen in den Mittelpunkt zu rücken, geraten sie zur Nebensächlichkeit und das Foto wird von Männern dominiert. Links neben Trump sind übrigens die Sportdirektoren der Universität von Georgia zu sehen, rechts von ihm das Trainerteam. Klar, bei Donald Trump ist diese Aufstellung wenig überraschend, dennoch gibt es für das Foto eine Menge Hohn und Spott im Netz. „Wenn man die Augen zusammenkneift, kann man die Frauen tatsächlich erkennen“, schreibt eine Nutzerin.

Vecic ist nur schwer zu erkennen

Tatsächlich muss man schon sehr genau hinschauen, um Alexandra Vecic auf dem Foto zu erkennen. Sie befindet sich in der hinteren Reihe ganz rechts. Neben ihr stehen: Anastasiia Lopata, Mai Nirundorn, Aysegul Mert und Sarah Branicki (v.l.n.r.). In der Reihe davor sind ihre Teamkameradinnen Tatum Buffington, Guillermina Grant, Haley Gaudette und Sofia Rojas (v.l.n.r.) zu finden. Hinzukommen noch Mell Reasco und Hayden Mulberry in der vordersten Reihe der Spielerinnen. Die beste Akteurin des Teams, Darja Vidmanova, fehlt, weil sie Mitte der Woche die Quali beim WTA-Turnier in Madrid gespielt hat und dort in der zweiten Runde ausschied.

Wie wenig Trump sich für die eigentlichen Hauptdarstellerinnen interessierte, zeigt auch ein Video, das den US-Präsidenten dabei filmt, wie er allen anwesenden Männern die Hand schüttelt. Den Tennisdamen winkt er zur Begrüßung nur kollektiv kurz zu.

“Go Dawgs!” @POTUS congratulates the Georgia Women’s Tennis Team on winning the 2025 National Championship! 🇺🇸 pic.twitter.com/tnAXEGdh9r — Margo Martin (@MargoMartin47) April 21, 2026

Das Team selbst hat sich zu dem Bild nicht geäußert. Laut SPIEGEL erklärte der Sportverband der University of Georgia gegenüber dem US-Portal USA Today: „An diesem Tag wurden zahlreiche nationale Meister aus dem ganzen Land geehrt. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Damenmannschaft ausgewählt wurde, und sind nach wie vor stolz auf ihren herausragenden Erfolg.“

Alexandra Vecic wird es vermutlich verkraften können, von Donald Trump derart ignoriert worden zu sein. Sie hat bereits 2025 ihren Abschluss gemacht, wurde NCAA-Champion mit ihren „Bulldogs“ und war nun einmal zu Besuch im Weißen Haus. Jetzt kann sich die 24-Jährige wieder voll auf ihre Profikarriere konzentrieren.