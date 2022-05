Italienerin Trevisan im Viertelfinale von Paris

Paris (SID) – Die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan hat als erste Spielerin bei der diesjährigen Ausgabe der French Open das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in einem hart umkämpften Match über 1:59 Stunden mit 7:6 (12:10), 7:5 gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) durch. Sasnowitsch hatte in der dritten Runde die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen.

Trevisan hatte bereits 2020 die Runde der letzten Acht in Paris erreicht. Ihre nächste Gegnerin ermitteln US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada) und Amanda Anisimova (USA), French-Open-Halbfinalistin von 2019.