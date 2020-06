tennis MAGAZIN-Webinar: Fragt Julia Görges!

Julia Görges steht am Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr in einem tennis MAGAZIN-Webinar sponsored by Asics auf der Plattform Livestorm bereit, um Fragen zu beantworten und Tipps zu geben.

Julia Görges lernte während der Corona-Krise neue Prioritäten kennen und die kleinen Dinge wieder schätzen. Die 31-Jährige ist eine Optimistin und freut sich bereits auf den geplanten Neustart auf der WTA-Tour. Bevor es wieder losgeht, spricht Görges im interaktiven tennis MAGAZIN-Webinar sponsored by Asics über ihre Karriere und viel mehr.

Kostenloses tennis MAGAZIN-Webinar mit Julia Görges sponsored by Asics

Die deutsche Nummer zwei, Julia Görges, spricht mit uns exklusiv und live auf der Plattform Livestorm. Görges ist eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen der letzten Dekade im Einzel und Doppel. 2018 stand sie im Halbfinale von Wimbledon. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben die Chance, interaktiv bei unserem Webinar dabei zu sein und der Gewinnerin von sieben WTA-Titeln Fragen zu stellen. Das Interview wird von tennis MAGAZIN-Chefredakteur Andrej Antic moderiert. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme, in dem Sie auf den Link klicken.

Wann findet das tennis MAGAZIN-Webinar mit Julia Görges statt?



Das Webinar mit Julia Görges findet auf der Plattform Livestorm am Donnerstag, 18. Juni, von 18 bis 18:30 Uhr statt.

ANMELDUNG: Hier geht es zur Anmeldung für das Webinar mit Julia Görges.

Was ist ein Webinar?

Ein Webinar ist eine interaktive, audiovisuelle Online-Sendung. Tausende von Teilnehmern können sich live und on-demand ein Webinar anschauen und aktiv daran teilnehmen.