Kein Damenturnier in Hamburg 2024!

Das Damentennisturnier der WTA-250er-Kategorie wird 2024 nicht in Hamburg stattfinden. Aufgrund von Terminkollisionen im Vorfeld der Olympischen Spiele und organisatorischer Herausforderungen wird die Turnierlizenz der Hamburg European Open einmalig an die rumänische Kulturmetropole Iasi vergeben.

Turnierdirektorin Sandra Reichel erklärt: „Wir befinden uns in einem Ausnahmejahr und mussten schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien eine Zwangspause des Turniers beschließen, um die Lizenz nicht zu gefährden. Darüber haben wir das Landessportamt informiert.“

Obwohl die Veranstalter eine einmalige Ausweich-Location auf der Tennisanlage im Hamburger Stadtpark vorgesehen hatten, ließ sich dieser Plan nicht realisieren. Der enge Turnierkalender im Olympiajahr und die Trennung in separate Damen- und Herrenturniere mit unterschiedlichen Veranstaltern machten ein WTA-250-Turnier am Rothenbaum in diesem Jahr unmöglich. „Wir bedauern das sehr“, sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein. „Aber mit der heutigen Entscheidung beginnen die Vorbereitungen für das Damenturnier im kommenden Jahr. Wir unterstützen die Veranstalterin weiterhin in ihren Bemühungen um ein Turnier der 500er-Serie und setzen auf den Standort Rothenbaum.“

Die Organisatoren sind bereits in Gesprächen, um ab 2025 eine langfristige Lösung in Hamburg zu finden. Ziel ist es, den Rothenbaum als festen Austragungsort für ein Weltklasse-Damentennisturnier zu etablieren. Ticketkäuferinnen wird die Möglichkeit zur Rückerstattung oder Umbuchung für 2025 mit einem Treuebonus angeboten. Genauere Informationen dazu werden in den kommenden vier Wochen per E-Mail an die Ticketinhaberinnen verschickt.