Kein Eintritt! Wie Roger Federer in Wimbledon abgewiesen wurde

Starke Pointe eines verrückten Tennisjahres: Roger Federer erzählte in einer US-Talkshow, wie ihm neulich der Eintritt zum AELTC von Wimbledon verwehrt wurde.

Kann man sich das überhaupt vorstellen? Roger Federer steht vor den Toren der Wimbledon-Anlage, bittet um Einlass – und wird nicht reingelassen. Das hört sich zu absurd an, um tatsächlich wahr sein zu können. Doch Roger Federer erzählte diese unglaubliche Anekdote in der US-Talkshow „The Daily Show with Trevor Noah“.

Ein sichtlich amüsierter Roger Federer geriet richtig ins Plaudern, als ihn der der Comedian Trevor Noah fragte, was denn bei ihm neulich in Wimbledon passiert wäre. „Es war vor zwei Wochen“, begann Federer seine Story. „Ich bin nach London geflogen, um bei einem Arzt eine zweite Meinung zu meinem Knie einzuholen. Das ist immer noch nicht ganz ok. Jedenfalls wollte ich im Vorfeld niemandem in Wimbledon sagen, das ich vielleicht mal vorbeikomme, weil ich nicht wusste, ob ich die Zeit dafür haben werde.“

Aber dann hatte Federer zwei Stunden zu überbrücken und er entschied sich, zum AELTC nach Wimbledon zu fahren, um dort einen Tee zu trinken. Federer erklärte: „Man muss dazu wissen, dass ich noch nie in Wimbledon war, wenn das Turnier nicht läuft.“ Er räumte ein, nicht genau zu wissen, zu welchem Eingang man am besten fährt, um „einfach so“ auf das Clubgelände zu gelangen.

Roger Federer in der „Daily Show with Trevor Noah“

The (hilarious) story of Federer trying to get into Wimbledon outside of Wimbledon season 😅 🎥 @TheDailyShow pic.twitter.com/mwAOLcUeH7 — Bastien Fachan (@BastienFachan) December 8, 2022

Offenbar entschied sich Federer für das falsche Tor. Denn als er dort um die Erlaubnis bat, die Anlage zu betreten, wurde er von einer Frau des Sicherheitsdienstes abgewiesen. Grund: Federer hatte keinen Mitgliedsausweis dabei! In dem Talk offenbarte der Schweizer dann, dass er der Frau etwas sagte, was er angeblich noch nie zuvor jemandem mitgeteilt hatte: „Ich habe das Turnier hier achtmal gewonnen. Sie können mir glauben, dass ich hier Mitglied bin.“ Aber die Dame blieb hart und ließ Federer vor verschlossenen Toren stehen.

In der Talkshow erzählt Federer das alles mit einem breiten Grinsen in Gesicht. Sein Gastgeber krümmt sich vor Lachen und das Publikum johlt vor Vergnügen. Tatsächlich muss aber selbst Federer in dieser Situation damals ziemlich angefressen gewesen sein. Am Ende aber wurde doch noch alles gut.

Doch noch ein Wimbledon-Tee für Roger Federer

Federer fuhr schließlich zu dem Eingang, den er sonst als Spieler auch immer benutzt hatte. Dort erkannte ihn direkt ein Fußgänger, der ihn um ein Selfie bat. Auch die Sicherheitsleute wussten sofort, mit wem sie es zu tun hatten. Der 41-Jährige wurde hereingelassen, zum Club-Präsidenten geführt und bekam seine Tasse Tee – auch ohne den Wimbledon-Mitgliedsausweis.

Hier gibt es den kompletten Talk mit Roger Federer und Trevor Noah!