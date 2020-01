Kohlschreiber gewinnt Challenger in Bendigo

Bendigo (SID) – Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat sich Selbstvertrauen für die Australian Open erarbeitet. Der 36-Jährige setzte sich im Finale des Challenger-Turniers in Bendigo/Australien mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori durch.

Philipp Kohlschreiber takes the title at the Canberra International in Bendigo. First hard-court 🏆 for @Kohlscribbler in 12 years. pic.twitter.com/kzJnCtrzzA

The first champion of 2020…

Ursprünglich hatten die Matches in Canberra stattfinden sollen, wurden aber aufgrund der Auswirkungen der Buschfeuer verlegt. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne startet am 20. Januar.

Philipp Kohlschreiber 🇩🇪 starts the new season with a 🏆 in his hands.

First ATP Challenger title since La Réunion 2005 and first since Kitzbühel 2017.

“I'd to work very hard in the off season to get fit again, so this is the best payout which you can have."

📸: Ben Southall pic.twitter.com/RfqZfJR2Zb

