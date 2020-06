Kyrgios kritisiert geplante Austragung der US Open

(SID) – Der australische Tennis-Star Nick Kyrgios hat die geplante Durchführung der US Open in New York kritisiert. „Menschen, die in den USA leben, drängen natürlich darauf, dass die Open stattfinden“, schrieb der 25-Jährige auf Twitter und bezeichnete dies als „egoistisch“. Die New York Times hatte am Montag berichtet, dass der US-Tennisverband USTA das Grand-Slam-Turnier trotz Coronakrise vom 31. August bis zum 13. September ohne Zuschauer und unter strengen Quarantäne- und Hygiene-Bestimmungen austragen wolle.

Smh – people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 16, 2020