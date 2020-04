Lockerungen ab 1. Mai: Tennisplätze in Österreich bald wieder offen

Ab dem 1. Mai sollen in Österreich verschiedene Sportstätten für den Breitensport wieder geöffnet werden – auch Tennisplätze. Welche Lockerungsmaßnahmen im Sportbereich in Deutschland kommen werden, ist noch nicht klar.

Der Sportbetrieb im Nachbarland Österreich kommt wieder langsam auf Touren. Ab dem 1. Mai sollen gewisse Sportstätten für den Breitensport geöffnet werden. Das gab Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) in einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt.

Leichtathletik-Anlagen, Tennis- und Golfplätze sollen ab Anfang Mai wieder genutzt werden dürfen. Auch Segelfliegen, Bogenschießen oder Reitsport soll dann wieder gestattet sein. Man wolle „so viel wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken“, so Kogler. Der Vizekanzler appellierte aber gleichzeitig an den Verstand der Bevölkerung. Die Abstandsregeln seien ebenso einzuhalten wie die Hygienevorschriften.

Empfehlungen von Ex-Profi Antonitsch

Kogler lädt weitere Fachverbände ein, Empfehlungen abzugeben, wie das etwa im Tennis mit Ex-Profi Alexander Antonitsch schon geschehen ist. Vorstellbar ist, dass jeder Spieler seine eigenen markierten Bälle bekommt. Außerdem müsse es Änderungen beim Verhalten am Netz und bei der Begrüßung geben.

Mit mehr als 173.400 Aktiven, die in Vereinen gemeldet sind, ist Tennis nach Fußball (440.000) der zweitbeliebteste Sport in Österreich. Es folgen: Ski (139.000), Golf (101.700), Turnen (98.700), Eisstocksport (88.300) und Klettern (78.400).

Welche Lockerungen im deutschen Breitensport wann kommen werden, ist derzeit noch unklar. Heute berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten zur Exit-Strategie aus dem Coronavirus-Lockdown. Bislang ist klar, dass es einige Lockerungen geben wird (z.B. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen), aber das grundsätzliche Kontaktverbot bleibt mindestens noch bis zum 3. Mai bestehen.