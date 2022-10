Luxembourg Ladies Masters: Turnier mit Görges, Hingis & Co

In Luxemburg findet vom 20. bis 23. Oktober 2022 ein Tennisturnier mit ehemaligen Profispielerinnen statt. Bei den Luxembourg Ladies Masters sind unter anderem Martina Hingis, Julia Görges und Kim Clijsters.

Das Konzept der Luxembourg Ladies Masters

Eigentlich ist der Standort Luxemburg bekannt für ein WTA-Turnier. Zwischen 1996 und 2021 reihten sich Namen wie Anke Huber, Mary Pierce, Ana Ivanovic, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Julia Görges und Kim Clijsters in die Siegerliste. Nach dem Finale der 25. Ausgabe im vergangenen Jahr beschloss die IWPT, die International Women’s Tennis Promotion, die seit 1990 das Ziel verfolgt, das internationale Damentennis im Großherzogtum Luxemburg zu fördern, ab 2022 ein neues Format zu starten. Statt einem WTA-Turnier findet nun ein Einladungsturnier mit ehemaligen Top-Spielerinnen statt.

Das Luxembourg Ladies Tennis Masters ist ein Einladungsturnier mit international renommierten Spielerinnen, die aktuell nicht mehr in der Weltrangliste vertreten sind. Mit dabei sind drei frühere Weltranglistenführende sowie vier weitere Spielerinnen, die einst in den Top-Ten standen.

Ex-Profis beim Luxembourg Ladies Masters

– Martina Hingis, ehemalige Nummer 1 der Welt über 209 Wochen, fünfmalige Grand Slam-Siegerin.

– Jelena Jankovic, ehemalige Nummer 1 der Welt aus Belgrad, gewann 15 WTA-Turniere, darunter die Masters in Rom (zweimal), Cincinnati und Indian Wells.

– Kim Clijsters, ehemalige Nummer 1 der Welt, stand achtmal im Finale eines Grand Slams, gewann vier Major-Titel.

– Agnieszka Radwanska, ehemalige Nummer 2 der Welt, erreichte 2011 das Wimbledon-Finale, gewann 20 WTA-Titel im Einzel.

– Kiki Bertens, ehemalige Nummer 4 der Welt, gewann vier Titel auf der Damen-Tour, zuletzt 2022 in St. Petersburg.

– Daniela Hantuchova, ehemalige Nummer 5 der Welt, triumphierte zweimal in Indian Wells, gewann insgesamt sieben Einzeltitel auf der Damentour sowie neun Titel im Doppel.

– Julia Görges, ehemalige Nummer 9 der Welt, erreichte 2018 das Halbfinale in Wimbledon, gewann sieben Einzel-Titel, u.a. 2011 in Stuttgart.

– Mandy Minella, ehemals Nummer 66 in der Weltrangliste, gewann 16 ITF- sowie einen WTA-Challenger-Titel im Einzel.

Wann und wo wird gespielt?

Das Luxembourg Ladies Masters findet vom 20. bis 23. Oktober 2022 in der „Coque“-Halle in Luxemburg-Kirchberg (im Süden von Luxembourg) statt. Gespielt wird über vier Tage in Form von vier Viertelfinalbegegnungen, zwei Halbfinals und einem Endspiel.

​Zeitplan

Donnerstag, 20.10.2022 ab 18 Uhr 2 Viertelfinals

Freitag, 21.10.2022 ab 18 Uhr 2 Viertelfinals

Samstag, 22.10.2022 ab 17 Uhr 2 Halbfinals

Sonntag, 23.10.2022 ab 15 Uhr Finale

Preisgeld

Das Gesamtpreisgeld beträgt 100.000 €, aufgeteilt in 5.000 € für das Viertelfinale, 10.000 € für das Halbfinale, 20.000 € für die Finalistin und 40.000 € für die Siegerin.

Tickets

Tageskarten für das Turnier mit den ehemaligen Topstars sind ab 30 Euro über „Ticket Regional“ erhältlich. Zudem kann auch ein Abo-Ticket erworben werden, mit dem man Zutritt an allen Spieltagen hat. Die Kosten für das 4-Tages-Ticket betragen 100 Euro, Kinder unter 15 Jahren bezahlen 65 Euro.

Hier geht es zum Ticketverkauf.