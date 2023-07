Lys sorgt in Hamburg für eine Überraschung

Eva Lys hat bei ihrem Heimspiel am Hamburger Rothenbaum für eine Überraschung gesorgt. Die 21-Jährige gewann ihr Erstrundenduell am Dienstag mit 6:1, 6:1 gegen die an Position zwei gesetzte Mayar Sherif aus Ägypten. Für die überzeugend aufspielende Lys ist es der erste Sieg in ihrer Heimat.

Schon zuvor hatten in Tamara Korpatsch und der 19-jährigen Noma Noha Akugue zwei Spielerinnen aus Norddeutschland ihr Auftaktmatch erfolgreich bestritten. Auch Jule Niemeier (Dortmund) schaffte den Sprung ins Achtelfinale gegen Ella Seidel (Hamburg), die als einzige Deutsche in der ersten Runde ausschied.