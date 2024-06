Maria in Nottingham ausgeschieden

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Start in die Rasensaison früh gescheitert. Die Weltranglisten-56. aus Bad Saulgau unterlag beim WTA-Turnier in Nottingham/England im Achtelfinale der an Nummer fünf gesetzten Polin Magdalena Frech 6:3, 3:6, 1:6.

Die 36-jährige Maria startete gut ins Match, geriet im zweiten Satz allerdings aus dem Rhythmus. In Nottingham war Maria, die bei den French Open in Paris zuletzt das Aus in der ersten Runde ereilt hatte, die einzige Deutsche im Feld.