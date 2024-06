WTA Berlin – Alle Infos zu Spielerinnen, Preisgeld, Punkten & TV

Die Rasensaison geht mit dem 500er-Turnier von Berlin in die zweite Woche. tennis MAGAZIN liefert euch alle Informationen zu den ecotrans Ladies Open: Teilnehmerinnen, Spielplan, Preisgeld, Ranglistenpunkte & TV-Übertragung.

WTA Berlin: Wo und wann findet das Turnier statt?

Das prestigeträchtige Rasenturnier in der deutschen Hauptstadt findet vom 15. bis 23. Juni statt. Austragungsort ist die Anlage des Berliner Tennisclubs LTTC „Rot-Weiß“. Der Name ecotrans Ladies Open ist noch recht frisch und wurde erst Anfang des Monats bekanntgegeben. Das Logistikunternehmen ecotrans ist vom Presenting Partner zum Hauptsponsor aufgestiegen. Bis zum letzten Jahr lief das Turnier unter dem Namen bett1open. Hauptspielort ist das Steffi-Graf-Stadion mit einer Zuschauerkapazität von 7.000 Plätzen. In den ersten Runden wird zusätzlich auch auf Court 1 und 2 gespielt.

Von 1979 bis 2008 fand die Veranstaltung auf Sand in der 250er-Kategorie statt. Nach einer langjährigen Pause übernahm die emotion Group die Veranstalterrolle und hauchte dem Turnier neues Leben ein. 2021 folgte sogleich die Aufwertung in die 500er-Ebene und es wurde ein Wechsel auf Rasen vollzogen. Parallel zu den ecotrans Ladies Open findet das ATP-Turnier von Halle, die Terra Wortmann Open, statt.

WTA Berlin: Der Spielplan im Überblick

Tag Runde Uhrzeit Samstag, 15. Juni Erste Qualifikationsrunde Erste Matches ab 10:30 Uhr; 12 Uhr: Auslosung der Hauptrunde Sonntag, 16. Juni Zweite Qualifikationsrunde Ab 11 Uhr Montag, 17. Juni Erste Runde Ab 11 Uhr Dienstag, 18. Juni Erste Runde Ab 11 Uhr Mittwoch, 19. Juni Zweite Runde Einzel ab 11 Uhr; Doppel ab 12 Uhr Donnerstag, 20. Juni Zweite Runde Einzel ab 11 Uhr; Doppel ab 12 Uhr Freitag, 21. Juni Viertelfinale Ab 11 Uhr Samstag, 22. Juni Halbfinale Ab 12 Uhr Sonntag, 23. Juni Finale 12 Uhr Einzelfinale, anschließend Doppel

Die Teilnehmerinnen bei den ecotrans Ladies Open

Die ecotrans Ladies Open sind eines der bedeutendsten Turniere in der Rasensaison. Genau mittig zwischen den French Open und Wimbledon ist es das optimale Vorbereitungsturnier für den Rasenklassiker in London. Dementsprechend ist das Teilnehmerinnenfeld von Jahr zu Jahr immer wieder hochkarätig besetzt, weshalb sich auch 2024 wieder ein Großteil der Weltelite im Berliner Stadtteil Grunewald blicken lässt – wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen.

Angeführt werden sollte das Feld eigentlich von der Weltranglistenersten Iga Swiatek. Nun hat die Polin allerdings vor kurzem erst ihren dritten Roland Garros-Titel in Folge eingefahren und setzt nun auf Belastungssteuerung. Um sich zu schonen und die Wimbledon-Teilnahme nicht zu gefährden, hat sie zurückgezogen. Unglücklich: Dieses Szenario kennt man in Berlin schon. Bereits bei den letzten drei Ausgaben sollte die fünfmalige Grand Slam-Siegerin eigentlich am Start sein. Jedes Mal zog sie kurzfristig zurück. Das Teilnehmerfeld kann sich nichtsdestotrotz absolut sehen lassen. Aryna Sabalenka, Coco Gauff und die aktuelle Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova sind nur einige Namen. Insgesamt gehen neun Spielerinnen (abzüglich Swiatek) aus den Top 10 der Welt ins Rennen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berlin Ladies Open presented by ecotrans Group (@berlinladiesopen)

Deutsche Teilnehmerinnen bei den ecotrans Ladies Open

Zum zweiten Mal nach 2021 in Berlin dabei sowie als einzige Deutsche sicher im Hauptfeld ist Angelique Kerber. In der Qualifikation kämpfen außerdem Tamara Korpatsch und Jule Niemeier um einen Platz im Hauptfeld. Noma Noha Akugue ist mit einer Wildcard ebenfalls in der Quali dabei. Im Doppel ist aktuell keine deutsche Spielerin gemeldet.

WTA Berlin: Wo wird das Turnier übertragen?

Die diesjährige Ausgabe der ecotrans Ladies Open wird vornehmlich vom Anfang des Jahres gestarteten Fernsehsender DF1 ausgestrahlt. Der Sender zeigt ab Montag, 17. Juni täglich alle Hauptfeldmatches von 11:00 bis ca. 18 Uhr im Free-TV. Im Stream kann man das Spielgeschehen auf ServusTV On oder www.df1.de verfolgen. Die Halbfinals gibt es ab 12:00 Uhr, das Finale ab 13:00 Uhr.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte bei den ecotrans Ladies Open

Das WTA Berlin ist mit insgesamt 853.103 Euro dotiert. Die Siegerin erhält 131.307 Euro als auch 500 Punkte für die Weltrangliste. Der Finaleinzug wird mit 81.063 Euro sowie 325 Punkten belohnt, während sich die Siegerinnen im Doppel über 43.821 Euro und sogar 570 Ranglistenpunkte freuen dürfen.

Runde Preisgeld im Einzel Punkte im Einzel Preisgeld im Doppel Punkte im Doppel Siegerin 131.307€ 500 43.821€ 570 Finale 81.063€ 325 26.557€ 325 Halbfinale 47.349€ 195 15.192€ 195 Viertelfinale 23.034€ 108 7.869€ 108 Achtelfinale 12.566€ 60 4.752€ 1 1. Runde 9.080€ 1 4.948€ – Quali-Finale 6.105€ 25 – – 1. Runde 3.125€ 13 – –

Titelverteidigerin bei den ecotrans Ladies Open

2023 konnte Petra Kvitova das Turnier im Grunewald für sich entscheiden. Im Finale bezwang sie Donna Vekic in zwei Sätzen. Ihren Titel wird die routinierte Tschechin dieses Jahr allerdings nicht verteidigen können, da sie Nachwuchs erwartet und daher nicht mit dabei ist. Im Doppel setzten sich Caroline Garcia und Luisa Stefani durch. Rekordsiegerin beim WTA-Turnier in Berlin ist Steffi Graf, nach der auch das Stadion benannt ist. Zwischen 1986 und 1996 gewann sie das Turnier neun Mal.

Die Siegerinnen der letzten zehn Jahre