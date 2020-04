Texten mit Sharapova und Stephens gegen die Corona-Einsamkeit

Die beiden Grand-Slam-Champions Maria Sharapova und Sloane Stephens bieten in Zeiten der Corona-Krise eine besondere Aktion für ihre Follower an.

Kein Tennis während der Corona-Krise = Einsamkeit und Langeweile? Wenn man sich so fühlt, bieten Maria Sharapova und Sloane Stephens etwas Besonderes an. Texten gegen den Corona-Koller. Auf Twitter richteten sich Sharapova und Stephens an ihre Follower und gaben eine Telefonnummer heraus, unter der man sie erreichen kann. Sie forderten ihre Fans dazu auf, sich bei ihnen zu melden, um Fragen zu stellen oder über bestimmte Themen zu reden. Eine einmalige Chance, um mit zwei Grand-Slam-Siegerinnen in Kontakt zu treten.

Einen Rückblick auf die Karriere von Maria Sharapova gibt es in unserer aktuellen Ausgabe!

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

I know that social distancing can feel isolating so i wanted to find a way to help us all feel a little more connected. I created my own community phone number so we can talk about whatever you want and we can be there for each other. pic.twitter.com/z4tTwTYQ7h — sloanestephens (@SloaneStephens) April 3, 2020