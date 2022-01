Matteo Berrettini wird Teil der ASICS-Familie

Matteo Berrettini, die Nummer 7 der Welt, tritt zur Saison 2022 der ASICS Tennisfamilie bei.

Matteo Berrettini verstärkt das Portfolio der ASICS-Tennisbotschafter zum Start der Saison 2022. Die letzte Saison 2021 hat der Italiener mit einem Karrierehoch auf Platz 7 in der ATP-Weltrangliste beendet. Berrettini wird in seinen kommenden Matches den ASICS GEL-RESOLUTION™ 8 tragen. Der Schuh sorgt vor allem bei seitlichen Bewegungen für Halt und Stabilität.

„Ich freue mich, auf meine Partnerschaft mit ASICS. Einer Marke die auf eine über 70-jährige Tradition im Hochleistungssport zurückblicken kann und es für sehr wichtig erachtet, Athlet*innen zu unterstützen. Ich blicke selbstbewusst in die Zukunft, weil ich weiß, dass ich 2022 und in den kommenden Jahren mit ASICS Schuhen auf dem Platz stehen werde.“, kommentiert Matteo Berrettini.

Der GEL-RESOLUTION™ 8 wurde am ASICS Institute of Sport Science in Kobe, Japan, entwickelt. Der 2020 auf den Markt gebrachte Tennisschuh wurde schnell zu einem Favoriten unter Elite- und Amateurspieler*innen. Der Schuh bietet ausgezeichneten Halt und Unterstützung, ist aber gleichzeitig flexibel genug, um schnelle Bewegungen zum Netz zuzulassen.

„ASICS ist die einzige Marke, die ich kenne, die ihre Tennisschuhe an die verschiedenen Spielstile angepasst hat. Als angriffslustiger Baseline Spieler brauche ich mehr Stabilität und Unterstützung. Ich habe den GEL-RESOLUTION™ 8 getestet und direkt das Gefühl gehabt, dass mich dieser Schuh weiterbringen wird. Ich freue mich schon auf die nächste Saison.“, so Berrettini weiter.

ASICS Chairman und CEO Motoi Oyama sagt zur Partnerschaft: „ASICS ist begeistert, die Aufnahme von Matteo Berrettini in unsere Tennisfamilie bekannt zu geben. Matteo bringt guten Willen, eine erfolgreiche und wachsende Karriere und eine positive Denkweise in die Partnerschaft ein. Seine Energie und sein Drang, sich zu verbessern, werden eine willkommene Ergänzung für unsere gesamte Organisation sein. Wir hoffen, dass er sofort in die Produktentwicklung einsteigen und seine einzigartigen Erfahrungen in unsere Innovations- und Ingenieurteams in Japan einbringen kann. Wir sind stolz darauf, Matteo auf seinem Weg auf und neben dem Platz zu unterstützen und freuen uns auf eine erfolgreiche und positive Zusammenarbeit.”

Der GEL-RESOLUTION™ 8 ist ab sofort weltweit erhältlich. Mehr dazu auf ASICS.com.

ÜBER MATTEO BERRETTINI



Matteo Berrettini wurde 1996 in Rom geboren und begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen. Er gab 2017 sein Debüt auf der ATP-Tour und ist jetzt die Nummer eins in Italien und nach der Saison 2021 die Nummer sieben der Weltrangliste. Dieses Karrierehoch erreichte er, nachdem er bei den US Open 2021 das Viertelfinale erreichte. Damit ist er der bestplatzierte Italiener seit Barazzutti im Jahr 1978. In Wimbledon 2021 wurde Berrettini der erste italienische Finalist im Herreneinzel in der Geschichte des Turniers und der erste italienische Finalist im Herreneinzel bei einem Grand-Slam-Turnier seit Panatta 1976 in Roland Garros.