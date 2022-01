Probleme mit Visum bei Djokovics Ankunft in Melbourne

Frankfurt am Main (SID) – Die umstrittene Einreise des Tennisstars Novak Djokovic nach Australien ist von Problemen begleitet worden. Wie die Zeitung The Age berichtete, landete der Serbe um kurz vor Mitternacht in Melbourne und versuchte mit einem Visum einzureisen, das keine medizinischen Ausnahmen für ungeimpfte Personen zulässt. Doch mit genau einer solchen medizinischen Ausnahmegenehmigung will der Titelverteidiger bei den Australian Open (ab 17. Januar) aufschlagen, was Down Under für großes Unverständnis gesorgt hatte.

Da die Regierung des Bundesstaates Victoria Unterstützung zur schnelleren Klärung des Problems ablehnte, verzögerte sich Djokovics Einreise am Flughafen Tullamarine. „Wir werden Novak Djokovic nicht bei der Beantragung eines Einzelvisums für die Teilnahme an den Australian Open unterstützen“, twitterte Sportministerin Jaala Pulford: „Wir haben uns immer klar zu zwei Punkten geäußert: Visumsbewilligungen sind Sache der Bundesregierung, und medizinische Ausnahmegenehmigungen sind Sache der Ärzte.“

Djokovic und die Organisatoren der Australian Open hatten am Dienstag mitgeteilt, dass der 20-malige Grand-Slam-Champion für das erste Major-Turnier des Jahres eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten habe. Hintergründe wurden nicht genannt. Ohne Sondererlaubnis dürfen in Melbourne nur geimpfte Tennisprofis spielen.