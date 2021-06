Medwedew im Eiltempo ins Achtelfinale

Paris (SID) – Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew hat kurzen Prozess mit dem Aufschlagriesen Reilly Opelka gemacht und steht zum ersten Mal im Achtelfinale der French Open. Der 25 Jahre alte Russe schlug den an Nummer 32 gesetzten US-Amerikaner am Freitag in nur 1:38 Stunden mit 6:4, 6:2, 6:4.

Vor seinen Auftritten in diesem Jahr war Medwedew vier Mal in der ersten Runde von Paris gescheitert, nun kommt er immer besser mit den Bedingungen bei dem Sandplatzturnier zurecht. Der Gewinner der ATP Finals von 2020 ist ein potenzieller Halbfinalgegner von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev.