Mirra Andreeva: 10 Fakten zum neuen Tennis-Star

Mirra Andreeva ist der aufstrebende Star im Damentennis. Im Februar kürte sich die 17-Jährige in Dubai zur jüngsten Siegerin eines WTA 1000er-Turniers. Wir stellen euch das junge Toptalent in 10 Fakten vor.

1. Frühe Leidenschaft zum Tennis

Mirra Andreeva wurde am 29. April 2007 in der drittgrößten Stadt Sibiriens, in Krasnojarsk, geboren und fing bereits mit sechs Jahren das Tennisspielen an.

2. Begabung liegt in der Familie

Mirra ist die drei Jahre jüngere Schwester der Profi-Tennisspielerin Erika Andreeva, die sich bereits durch Titel im Einzel sowie im Doppel auf der ITF Women’s World Tennis Tour einen Namen machen konnte (bestes WTA-Ranking: 65). Die Andreeva-Schwestern trafen im Oktober 2024 beim WTA-Turnier in Wuhan aufeinander. Es siegte die ältere Erika glatt mit 6:3, 6:1.

3. Nummer 1 bei den Juniorinnen

Mirra Andreeva wechselte bereits früh zu den Profis. Dennoch schaffte sie es, die Nummer eins bei den Juniorinnen zu werden, auch wenn sie keinen Grand-Slam-Titel gewann.

4. Profidebüt mit 15 Jahren

Im Jahr 2022 debütierte sie auf der WTA-Tour und erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld der WTA-Turniers in Monastir. 2023 folgte eine eine Wildcard für das WTA-Masters in Madrid, wo sie kurz nach ihrem 16. Geburtstag sensationell das Achtelfinale erreichte.

5. Schwestern-Power in Cannes

Mirra Andreeva lebt zusammen mit ihrer Schwester Erika in Frankreich, wo die beiden seit 2022 zusammen im Elite Tennis Center in Cannes, dem ehemaligen Tenniszentrum von Daniil Medvedev, trainieren. Die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis. „Wenn sie zum Beispiel viele Fehler macht oder ich sehe, dass sie unglücklich ist, mache ich mir Sorgen um sie und kann nicht mehr normal spielen”, sagt Mirra Andreeva. Conchita Martinez, Wimbledonsiegerin von 1994, ist derzeit die Trainerin von Andreeva.

6. Erster WTA-Titel

Im Juli 2024 gewann sie ihren ersten WTA-Titel im Einzel beim WTA 250-Turnier in Iasi (Rumänien), indem sie im Finale die Armenin Elina Avanesyan besiegte.

7. Rekorde als jüngste Spielerin

Andreeva jagt die Superlative der Tennisgeschichte. Nach ihrem ersten Profisieg war sie die drittjüngste Spielerin, die ein Match bei einem WTA-1000er-Turnier gewann, sowie die jüngste Achtelfinalisten dieser Turnierkategorie. 2025 schrieb sie erneut Geschichte, indem sie sich beim WTA-Turnier in Dubai mit nur 17 Jahren zur jüngsten Siegerin eines WTA-1000er-Turniers kürte. Mit dem Titelgewinn in Dubai zog sie erstmals in die Top 10 im WTA-Ranking ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ☺︎︎ Mirra Andreeva ☺︎︎ (@_mirraandreeva_)

8. Medaille bei Olympia

Im August 2024 gewann Andreeva gemeinsam mit ihrer Landsfrau Diana Shnaider die Silbermedaille im Damendoppel bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

9. Ehrgeiziger Spielstil

Besonders auszeichnend sind ihre Spielintelligenz und die harten Schläge. Oft ändert sie auch während eines Spiels den Rhythmus, um ihre Schläge aktiv zu variieren. „Mein Spielstil basiert auf klugem Spiel mit ein wenig List”, sagt sie. Ihren starken Ehrgeiz lässt sie manchmal in Wutanfällen der Unzufriedenheit durchblicken. Bei den Australian Open 2024 schimpfte sie mit sich selbst, schlug Bälle weg und biss sich sogar in den Oberarm.

10. Andy-Murray-Fan

Andreeva berichtete bereits oft, dass sie ein großer Fan des Briten Andy Murray sei und schwärmte dabei sogar von ihm. Vor allem Murrays persönliches Lob für ihre absolute Willenskraft zu Siegen bei den Australian Open 2024 mache sie sehr stolz. „Ich werde es in einen Rahmen stecken. Ich werde es überallhin mitnehmen. Vielleicht hänge ich es an die Wand, damit ich es jeden Tag sehen kann”, sagte Andreeva über die lobenden Worte von Murray, die sie in ihre Tennistasche immer dabei hat.