Nach Berlin-Premiere: Laver Cup 2025 in San Francisco

Der Laver Cup wird 2025 in San Francisco ausgetragen. Damit findet das Showturnier der Tennisprofis zum dritten Mal in den USA statt, zuvor wurde bereits in Chicago (2018) und Boston (2021) gespielt. In diesem Jahr (20. bis 22. September) treffen das Team Welt und das Team Europa in Berlin aufeinander.

Die achte Auflage des von Roger Federer organisierten Events in San Francisco geht im Chase Center, Heimstätte des NBA-Basketballklubs Golden State Warriors, über die Bühne. Europa hat das Einladungsturnier bei den ersten vier Austragungen gewonnen, 2022 und 2023 setzte sich die Welt-Auswahl durch.