Nach Chaos im Vorfeld: Zverev zieht ins Achtelfinale der US Open ein

New York (SID) – Alexander Zverev hat trotz zweifelhafter Begleitumstände den Einzug ins Achtelfinale der US Open geschafft. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann das fast drei Stunden verspätet gestartete Drittrundenmatch gegen den Franzosen Adrian Mannarino (Nr. 32) mit 6:7, (4:7), 6:4, 6:2, 6:2 und darf weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. In der Runde der besten 16 trifft Zverev auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

„Wir wurden darüber informiert, dass es nur eine sehr geringe Chance gibt, dass wir spielen werden“, sagte Zverev nach der Partie. Der Grund für die Verzögerung sei gewesen, dass Mannarino zu einer Gruppe von Profis gehöre, die sich nach engem Kontakt mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Benoit Paire (Frankreich) an ein noch strengeres Sicherheitsprotokoll halten müssen. „Es war politisch“, berichtete Zverev, der Staat New York habe im Vorfeld verfügt, dass Mannarino nicht antreten dürfe. Der veranstaltende US-amerikanische Tennisverband USTA hatte nur mitgeteilt, dass ein „Dialog mit den Gesundheitsbehörden“ geführt worden sei, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Zverev, Nummer fünf der Setzliste, hatte große Probleme, in das Match zu finden und leistete sich im ersten Satz gleich sieben Doppelfehler. Danach steigerte sich die deutsche Nummer eins gegen den unbequemen Gegner und glich nach 1:45 Stunden aus. Im dritten Satz führte Zverev schnell 3:0, nach einem medizinischen Timeout ließ Mannarino aber nur kurz nochmals Spannung aufkommen. Gegen den angeschlagenen Gegner kam Zverev nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis, nach 2:52 Stunden entschied der Australian-Open-Halbfinalist die Begegnung mit seinem ersten Matchball.