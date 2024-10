Nach Davis Cup: Rafael Nadal beendet seine Karriere

Rafael Nadal wird seine Karriere nach dem Davis-Cup-Finalturnier in Malaga beenden. Das gab der 22-malige Grand-Slam-Sieger in einem emotionalen Video-Statement bekannt.

Tennis-Superstar Rafael Nadal beendet seine große Karriere zum Ende dieses Jahres. Dies gab der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien am Donnerstag bekannt. Der „Sandplatzkönig“, der als einer der besten Spieler in die Geschichte eingegangen ist, wird demnach beim Davis Cup im November in Malaga seine letzten Auftritte als Profi haben.

„Ich möchte euch wissen lassen, dass ich meine professionelle Tenniskarriere beende“, sagte Nadal in einem emotionalen Video, das er über die Sozialen Medien verbreitete: „Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, für die ich einige Zeit gebraucht habe.“ Im Leben habe „alles einen Anfang und ein Ende, und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, eine Karriere zu beenden, die lang und viel erfolgreicher war, als ich mir jemals erhofft habe.“

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Nadal, der 14-mal die French Open gewonnen hat, hatte seit langer Zeit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison konnte er nur wenige Turniere absolvieren. „Die Realität ist, dass die letzten Jahre sehr schwierig waren, vor allem die letzten beiden. Ich war nicht mehr in der Lage, ohne Einschränkungen zu spielen“, sagte Nadal, der 209 Wochen lang die Weltrangliste anführte.

Bei den Davis-Cup-Finals wird der Olympiasieger von 2008 ab dem 19. November letztmals den Schläger als Profi in die Hand nehmen und mit Spanien um den Titel kämpfen. Gegner im Viertelfinale sind zum Auftakt am 19. November die Niederlande. Im Halbfinale könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit der deutschen Mannschaft kommen, sollte sich die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann einen Tag später auch gegen Kanada durchsetzen. Das Finale steigt am 24. November.