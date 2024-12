Nach Lilly Becker: Auch Boris Becker wird sich durch den Dschungel kämpfen

Boris Becker wird ab Anfang Februar 2025 in der Netflix-Survival-Show „Bear Hunt – Die Promi-Jagd“ zu sehen sein. Das Realityformat wurde bereits im Mai 2024 in Costa Rica abgedreht.

Das neue TV-Jahr beginnt auch 2025 wieder mit dem RTL-Klassiker „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Das Dschungelcamp beginnt am 24. Januar 2025 und unter den Teilnehmern soll auch Lilly Becker sein, Ex-Frau von Boris Becker. Glaubt man den Boulevard-Meldungen, dann soll sie für ihre Teilnahme angeblich 300.000 Euro kassieren.

Boris Becker im Dschungel von Costa Rica

Das Kuriose: Ab dem 5. Februar 2025 wird auch Boris Becker im Dschungel zu sehen sein. Allerdings nicht bei RTL, sondern bei Netflix. Becker ist in der Show „Bear Hunt ­– Die Promi-Jagd“ dabei. Zusammen mit anderen Promis muss sich Becker im Dschungel von Costa Rica vor dem ehemaligen Elitesoldaten und Überlebensexperten Bear Grylls verstecken. Britische Medien berichten, dass neben der deutschen Tennisikone unter anderem auch der frühere Rugby-Spieler Danny Cipriani (36 Jahre), Spice Girl Mel B (49), Sängerin Una Healy (43) und OnlyFans-Star Lottie Moss (26, Halbschwester von Supermodel Kate Moss) in dem Realityformat auftreten. Insgesamt gibt es zwölf Teilnehmer.

Die Dreharbeiten für die Survival-Show fanden bereits im Mai 2024 statt. Das Setting: Die Promi-Gruppe wird im Dschungel ausgesetzt und muss sich den unterschiedlichsten „Challenges“ stellen. Bear Grylls wird die Berühmtheiten dabei durch den Urwald jagen. Wer geschnappt wird, fliegt aus der Show. Netflix verspricht ein „brutales Katz-und-Maus-Spiel“, das sich über insgesamt acht Folgen erstreckt. Moderiert wird das Format von der in Großbritannien bekannten Moderatorin Holly Willoughby.

Boris Becker: „Kampfgeist als TV-Gold“

Bereits Anfang Mai 2024 gab es erste Berichte, dass Boris Becker, 57, in der neuen Survival-Show von Netflix auftreten wird. Damals äußerte sich ein TV-Insider gegenüber des britischen Bouldevard-Blatts The Sun so: „Becker ist eine sensationelle Verpflichtung für ‚Bear Hunt‘, nicht zuletzt wegen der großen Aufmerksamkeit, die ihm in den letzten Jahren zuteilgeworden ist.“ Und weiter: „Das wird Beckers Rückkehr ins Rampenlicht sein, nachdem er sich für einige Zeit durch seinen Gefängnisaufenthalt in Großbritannien zurückgezogen hatte. Die Produzenten hoffen, dass sein natürlicher Kampfgeist, den er auf dem Tennisplatz immer gezeigt hat, sich in dieser Show als TV-Gold erweisen wird.“