Sorgen um türkischen Davis Cup-Spieler: Tumor musste entfernt werden

Der Gesundheitszustand von Altug Celikbilek, Davis Cup-Spieler für die Türkei und amtierender Verbandsmeister in Hamburg/Schleswig-Holstein, ist weiter ernst.

Ende November musste Altug Celikbilek, 28 Jahre alt und aktuell die Nummer 441 der Herren-Weltrangliste, beim ITF-Turnier im tunesischen Monastir zu Beginn der Halbfinalpartie gegen seinen Landsmann Yankı Erel aufgeben – aufgrund heftiger Kopfschmerzen. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo eine Hirnblutung diagnostiziert wurde. Celikbilek musste sofort notoperiert werden.

Altug Celikbilek: zwei Notoperationen in wenigen Tagen

Für die gesamte Tennisszene war die Nachricht ein Schock – auch in Norddeutschland. Denn Celikbilek spielt schon länger für den schleswig-holsteinischen Verein TC an der Schirnau in Kaltenkirchen. 2024 lief er für die Herren-Mannschaft in der Nordliga an Position eins auf und gewann drei Einzel. Im Juni 2024 holte er den Herren-Titel bei den Verbandsmeisterschaften von Hamburg/Schleswig-Holstein.

Celikbilek ist mit der belgischen Profispielerin Eliessa Vanlangendonck liiert, die ebenfalls Punktspiele für den TC an der Schirnau bestreitet. Anfang der Woche veröffentlichte die Belgierin einen langen Instagram-Post, in dem sie die dramatischen Ereignisse von Monastir noch einmal schildert und sich zum aktuellen Gesundheitszustand ihres Partners äußert. Ihr Update klingt besorgniserregend.

Altug Celikbilek: „Warten auf dich, bis du wieder aufwachst“

„Ich erinnere mich, dass du uns gesagt hast, wie sehr du leidest, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es so weit kommen könnte … Drei Tage später bist du nach Istanbul geflogen worden, wo du dich einer weiteren Operation unterziehen musstest und dir erfolgreich ein Tumor entfernt wurde. Zum Glück warst du von Anfang an immer in guten Händen, bei den besten Ärzten … Ich glaube, dass du bald aufwachst und das verrückte, lustige, nervige, aktive, fürsorgliche und liebevolle Kind sein wirst, das du schon immer warst. Es bricht mir das Herz, nicht bei dir sein zu können und deine Hand zu halten, in deinen Armen zu liegen und dich zu trösten. Aber ich weiß, dass dieser Tag kommen wird. Wir warten alle geduldig auf dich.“

Safak Müderrisgil, Präsidentin des türkischen Tennisverbands, bestätigte inzwischen, dass ein „Knoten an einer Vene“ entdeckt wurde und es sich dabei um einen „gutartigen Tumor“ gehandelt habe. „Die Operation war erfolgreich, nun warten wir darauf, dass er aufwacht,“ sagte sie in einem Interview mit dem türkischen Sender sportstv.

Celikbilek stand in der Weltrangliste schon auf Platz 154 (2022). Er gehört seit 2016 zum türkischen Davis Cup-Team, das sich 2024 nach einem Sieg gegen Neuseeland für die Weltgruppe I qualifiziert hatte. Im September verloren die Türken dann aber gegen Österreich. Auf der ATP Challenger Tour gewann Celikbilek zweimal in Porto (2021/2022) und in Pozoblanco/Spanien (2021).