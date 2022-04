Nadal kündigt Comeback in Madrid an

Madrid (SID) – Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal steht vor seinem Comeback: Der 35 Jahre alte Spanier wird beim ATP-Masters in Madrid in der kommenden Woche auf den Platz zurückkehren. Dies kündigte Nadal am Dienstag an. Zuletzt war er rund vier Wochen ausgefallen.

Nadal hatte beim Turnier in Indian Wells eine Stressfraktur einer Rippe erlitten, die ihn zu der Pause zwang. „Trotz der Tatsache, dass ich gerade erst die Vorbereitung aufgenommen habe, freue ich mich darauf, zu Hause zu spielen“, schrieb der Australian-Open-Champion bei Twitter. Er werde versuchen, sein Bestes zu geben.

Vor allem mit Blick auf sein großes Ziel French Open (ab 22. Mai) ist der offenbar zügige Genesungsprozess eine gute Nachricht für den 21-maligen Majorchampion. Das Turnier in Paris hat er 13 Mal gewonnen.