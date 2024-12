Neuer Tennis-Studiengang: Weiterbildung für Trainer & Manager

Die Hochschule für angewandtes Management in Ismaning bietet in Kooperation mit der gemeinnützigen Initiative „Tennis is us“ einen neuen Studiengang an: Sportmanagement für den Tennis- und Racketsport startet zum Wintersemester 2025/26.

Ab Wintersemester 2025/26 bietet die Hochschule für angewandtes Management (HAM) mit Sitz im bayerischen Ismaning erstmals den neuen Studiengang Sportmanagement mit Branchenfokus Tennis- und Racketsport an. Das Berufsfeld für Trainer und Manager im Tennis- und Racketsport hat sich vielfältig weiterentwickelt. „Unser Branchenfokus für den Tennis- und Racketsport bietet eine einzigartige Ausbildung für das Management in Vereinen, Verbänden, Tennisschulen und kommerziellen Anlagen“, so Tom Apitzsch, Professor in der Fakultät Sport und der Initiator des neuen Bachelor-Studiengangs. „Wir vermitteln konsequent die relevanten Kompetenzen für die beruflichen Herausforderungen in diesem Branchenumfeld.“ Apitzsch verfügt selbst über langjährige Erfahrungen als A-Trainer im Deutschen Tennis Bund (DTB).

Das ausgefeilte Programm der Hochschule erlaubt ein berufsbegleitendes Studium, das eine enge Verzahnung von Hochschulausbildung und beruflicher Weiterbildung im Branchenumfeld zulässt. Die Module sind spezifisch auf die Anforderungen des Tennis- und Racketsports ausgerichtet. „Eine solche Fokussierung ist in keinem anderen Studiengang so zu finden“, erläutert Apitzsch. „Durch die Kooperation mit der HAM können wir den Tennis- und Racketsport in Deutschland professionalisieren, die Trainer im Bereich Management weiterentwickeln und die Vereinsvorstände in ihrer ehrenamtlichen Arbeit entlasten“, erklärt Nelson Artz, Geschäftsführer von „Tennis is us“.

Im dual-kooperativen Format haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen direkt in realen Arbeitsumgebungen von Vereinen, Verbänden, Tennisschulen oder Unternehmen der Tennisbranche anzuwenden. Unternehmen, die an berufsbegleitend Studierenden in dieser Branche interessiert sind, können sich direkt an die Hochschule wenden und entsprechende dual-kooperative Stellen ausschreiben.

Weitere Informationen direkt bei:

Prof. Dr. Thomas Apitzsch

Hochschule für angewandtes Management GmbH

Steinheilstr.4

85737 Ismaning

Mail: thomas.apitzsch@fham.de