Welche Tennis-Stars haben die meisten Titel gewonnen?

Nur wenige Tennis-Stars haben es geschafft, die Schallmauer von 100 Titeln zu durchbrechen. tennis MAGAZIN hat die Damen und Herren mit den meisten Karriere-Titeln unter die Lupe genommen.

In diesem Ranking werden nur Titel im Einzel berücksichtigt.

Jimmy Connors führt die Liste an

In der Rekordliste der Herren steht ausnahmsweise keiner der „Big Three“, also Djokovic, Federer oder Nadal, an der Spitze. Stattdessen führt Jimmy Connors das Ranking an. Der Linkshänder gewann während seiner aktiven Laufbahn 109 Titel, darunter acht Erfolge bei Grand-Slam-Turnieren.

Neben Connors holte auch Roger Federer über 100 Titel. Der Schweizer, der 20 Grand-Slam-Titel gewann, konnte insgesamt 103 Titel bejubeln.

Novak Djokovic vor nächstem Meilenstein

Während Novak Djokovic die Liste der meisten Grand-Slam-Titel mit 24 Triumphen anführt, steht er bei den Karrieretiteln nur auf Position drei. Mittlerweile holte der Serbe 99 Titel, womit ihm nur noch ein Erfolg bis zum Meilenstein von 100 Titeln fehlt.

Rafael Nadal beendet seine Karriere mit 92 Titeln

Neben Novak Djokovic war Rafael Nadal bis zuletzt der einzige Spieler in den Top-10 der meisten Herren-Titel im Einzel, der noch aktiv war. Durch sein Karriereende im November beendet der Spanier seine Laufbahn mit insgesamt 92 Titeln. In Sachen Grand-Slam-Erfolge ist er hinter Djokovic die Nummer zwei. Von seinen 22 Triumphen bei Major-Turnieren feierte Nadal 14 Titel bei den French Open.

Die Tennisspieler mit den meisten Titeln im Überblick

Position Spieler Titel Grand-Slam-Titel 1 Jimmy Connors 109 8 2 Roger Federer 103 20 3 Novak Djokovic 99 24 4 Ivan Lendl 94 8 5 Rafael Nadal 92 22 6 John McEnroe 77 7 7 Rod Laver 72 11 8 Björn Borg 66 11 9 Ilie Nastase 64 2 Pete Sampras 64 14

Martina Navratilova mit den meisten Titeln der Tennis-Geschichte

Den Rekord für die meisten Titel im Tennis hält Martina Navratilova. Insgesamt ging sie 167-mal siegreich aus einem Turnier hervor. Von den besagten 167 Erfolgen feierte sie 18 Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren.

Ebenfalls 18 Grand-Slam-Siege feierte Chris Evert. Die US-Amerikanerin gewann insgesamt 154 Titel, womit sie auf Platz zwei der meisten Titelgewinne im Tennis steht.

Grand-Slam-Rekordsiegerinnen auf den Plätzen drei bis fünf

Steffi Graf nimmt bei den Damen sowohl im Ranking der meisten Karrieretitel als auch im Ranking der meisten Grand-Slam-Titel den dritten Platz ein. Von ihren 107 Karriereerfolgen holte die Deutsche 22 bei Grand-Slam-Turnieren.

Den Rekord für die meisten Grand-Slam-Titel bei den Damen hält Margaret Court. Die Australierin war 24-mal bei Major-Turnieren siegreich und kommt insgesamt auf 92 Karrieretitel.

Serena Williams überzeugte vor allem durch ihre Grand-Slam-Erfolge, 23 an der Zahl. Demzufolge ist fast jeder dritte Titel ihrer insgesamt 72 Turniersiege ein Major-Titel.

