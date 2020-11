Niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss bei Lisicki

(SID) – Nächster schwerer Rückschlag für die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki: Die 31-Jährige aus Troisdorf hat beim WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und ist bereits operiert worden. Dies teilte Lisicki bei Instagram mit.

„Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut“, schrieb sie in dem Sozialen Netzwerk: „Jetzt steht ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen, aber ich habe das Riesenglück, von dem besten medizinischen Team umgeben zu sein.“

Only forward from this moment on!

I had a MRI scan the same evening & unfortunately I had a torn ACL. I already had surgery & got all fixed up by the best doctors. It’s going to be a very tough & long road back but I’m luckily surrounded by the best medical team!

— Sabine Lisicki (@sabinelisicki) November 11, 2020