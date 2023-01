Niemeier-Trainer sieht Chancen trotz „ultimativer Aufgabe“

Köln (SID) – Jule Niemeier (23) steht laut Trainer Christopher Kas in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne vor der „ultimativen Aufgabe“ im Frauentennis. Das Duell mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek (Polen) schätzt der Ex-Profi im Gespräch mit dem Nachrichtenportal t-online als „Hammerlos“ ein, chancenlos sei sein Schützling aber nicht.

„Als Referenz gilt das Spiel in New York, in dem Jule über 90 Minuten Weltklasse-Tennis gespielt hat und phasenweise sogar die bessere Spielerin war“, sagte Kas vor dem Match am Montag (9.00 Uhr MEZ/Eurosport).

Bei den US Open im September hatte Niemeier die haushohe Favoritin und spätere Turniersiegerin in den dritten Satz gezwungen und erst nach hartem Kampf verloren (6:2, 4:6, 0:6). „Es gibt zwar keine Garantie, dieselbe Leistung abzurufen, aber es spricht auch nichts dagegen“, sagte Kas: „Es geht darum, dass sich Jule kontinuierlich verbessert.“

Niemeier hatte im vergangen Jahr in Wimbledon das Viertel- und in New York das Achtelfinale erreicht, in der Weltrangliste wird sie als deutsche Nummer eins derzeit auf Platz 68 geführt. In Australien steht sie erstmals im Hauptfeld beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.