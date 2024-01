Niemeier verliert Quali – Siegemund steigt in Adelaide aus

Tennisspielerin Jule Niemeier ist weiter auf der Suche nach ihrer einstigen Topform. Wie zuvor schon bei den US Open verpasste die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 nun auch bei den Australian Open das Hauptfeld. Laura Siegemund sagte indes beim WTA-Turnier in Adelaide ihr Viertelfinale ab.

In der zweiten Qualifikationsrunde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres scheiterte die 24 Jahre alte Niemeier denkbar knapp mit 4:6, 7:5, 6:7 (9:11) an Renata Zarazua aus Mexiko. Die Dortmunderin liegt derzeit nur noch auf Rang 163 der WTA-Weltrangliste.

Siegemund dagegen ist in Melbourne bereits für die erste Hauptrunde qualifiziert – sie spielt gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa. Beim unmittelbar vorher ausgetragenen WTA-Turnier in Adelaide ist ihr Erfolgslauf jedoch erst einmal gestoppt. Die Doppelspezialistin, die kürzlich mit dem deutschen Team den United Cup gewann, verzichtete auf das Viertelfinale gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk – die Gründe waren zunächst unklar.