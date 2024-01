Altmaier verpasst angeschlagen Halbfinale von Auckland

Daniel Altmaier hat angeschlagen das Halbfinale des ATP-Turniers von Auckland verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen musste im Viertelfinale des Events in Neuseeland seine Partie beim Stand von 6:7 (2:7), 0:1 gegen den an Position sechs gesetzten Franzosen Arthur Fils aufgeben.

Gegen Fils ließ sich Altmaier nach dem ersten Satz am Fuß behandeln. Er deutete im Austausch mit seinem Team aber auch Probleme im unteren Rücken an. Altmaier gilt als einer der deutschen Hoffnungsträger für die Australian Open. Dort trifft er in der ersten Runde auf den an Position 15 gesetzten Russen Karen Khachanov. Kein leichtes Los also.