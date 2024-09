Olympiasiegerin Zheng: Spielplan ein Grund für US-Open-Aus

Qinwen Zheng verlor im Viertelfinale bei den US Open deutlich gegen Aryna Sabalenka. Ein Grund dafür sieht sie in ihrem Late-Night-Match im Achtelfinale.

Die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen sieht den Spielplan als einen Grund für ihr klares Aus im Viertelfinale der US Open. Sie hatte bei ihrem Achtelfinale die Kroatin Donna Vekic in der Nacht zu Montag besiegt, um 2:15 Uhr verwandelte sie ihren Matchball. Am Dienstagabend war sie dann gegen Aryna Sabalenka beim 1:6, 2:6 chancenlos.

Nach dem Erfolg gegen Vekic habe sie „nicht schlafen können”, sagte Zheng: „Ich den ganzen Montag über nicht trainieren können, weil ich mich fürchterlich gefühlt habe. Vielleicht hätte es mir geholfen, wenn ich am Montag ein paar Bälle geschlagen hätte.”

Dass der Kalender der WTA-Tour nun in den nächsten Wochen Turniere in Asien bereithält, sieht Zheng als Chance. „Dort werde ich sicher immer zur Prime Time spielen und nicht nachts”, sagte die Chinesin: „Dort werde auf dem Court spielen, auf dem ich spielen möchte.” Und auch bei den Ansetzungen werde man ihr dort entgegenkommen.