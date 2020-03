Osaka enttäuscht über Olympia-Verschiebung

Washington (SID) – Tennisstar Naomi Osaka (22) hat mit Enttäuschung, aber auch Verständnis auf die Verschiebung der Olympischen Spiele in ihrer Heimat Japan reagiert. „Am Ende wird uns der Sport wieder einen und für uns da sein. Aber diese Zeit ist nicht jetzt“, schrieb die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste bei Twitter.

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 28, 2020