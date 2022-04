Petkovic verliert knapp in der ersten Runde von Madrid

Köln (SID) – Tennisspielerin Andrea Petkovic hat nach der überstandenen Qualifikation in Madrid eine Überraschung und den Sprung in die zweite Runde knapp verpasst. Die 34 Jahre alte Darmstädterin unterlag der US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada) in 1:59 Stunden 1:6, 6:1, 4:6. Petkovic war nach der Absage der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) die einzige Deutsche im Hauptfeld des hochkarätig besetzten Sandplatzturniers.

Petkovic hatte in Madrid ihr Comeback nach einer Adduktorenverletzung gegeben und setzte sich in der Qualifikation durch. Die Weltranglisten-64. hatte zuvor das Turnier in Charleston/South Carolina und die Partie im Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan ausgelassen. Als Höhepunkt der Sandplatzsaison warten die French Open in Paris (ab 22. Mai) auf die frühere Top-10-Spielerin.