Positiver Coronatest: Murrays Teilnahme an Australian Open gefährdet

Frankfurt/Main (SID) – Die Teilnahme des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray an den Australian Open ist nach einem positiven Coronatest in Gefahr. Wie verschiedene britische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, befindet sich der 33 Jahre alte Schotte in London in Quarantäne. Murray sollte eigentlich an diesem Wochenende in Melbourne eintreffen. Nun hofft er jedoch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt nach Australien fliegen zu können.

Andy Murray has recently contracted coronavirus and is presently isolating at home. Understood that he is still holding out hope for the Australian Open, potentially arriving later than planned if it is deemed safe to do so.

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 14, 2021