Preisgeld Australian Open 2023: Das verdienen Djokovic & Co.

Vom 16. bis 29. Januar findet das erste Grand Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Das Gesamtpreisgeld beträgt über 50 Millionen US Dollar. tennis MAGAZIN erklärt, wie viel Preisgeld die Profis bei den Australian Open 2023 von Runde zu Runde verdienen.

Auch für 2023 ist das Preisgeld bei den Australian Open wieder angestiegen. Grundsätzlich erhalten die Turniersieger zwar weniger als 2019 oder 2020, in der Breite ist die Ausschüttung aber gestiegen. So werden beispielsweise die Profis in der ersten oder zweiten Runde deutlich besser vergütet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtausschüttung um 3,4 Prozent gestiegen. Turnierdirektor Craig Tiley gibt an, dass die größte Erhöhung in den ersten Runden stattgefunden habe. Insgesamt gab es in den vergangenen 20 Jahren einen Anstieg des Preisgeldes von 320 Prozent.

Preisgeld Australian Open 2023: Einzel

Während ein Erstrunden-Sieger 2019 noch 47.000 Euro erhielt, wird er bzw. sie mittlerweile mit knapp 20.000 Euro mehr belohnt. Bis ins Achtelfinale erhalten die Spielerinnen und Spieler deutlich mehr Preisgeld bei den Australian Open als in den Vorjahren. Ab dem Viertelfinale kann man einige Schwankungen, vermutlich durch die Corona-Pandemie verursacht, feststellen. 2020 erhielt ein Halbfinalist noch über 650.000 Euro. 2021 fiel die Ausschüttung auf 540.000 Euro ab. Mittlerweile ist die Prämie eines Halbfinal-Spielers wieder auf über 580.000 Euro gestiegen, was dennoch weniger ist, als die Vergütung von 2020.

Das gleiche Szenario kann man im Preisgeld der Finalisten und Sieger beobachten. 2021 sind die Siegesprämien deutlich gefallen, befinden sich nun aber wieder im Aufstieg.

Preisgeld Australian Open 2023: Doppel

Doppelspieler verdienen deutlich weniger als die Einzel-Profis. Statt knapp zwei Millionen Euro erhalten die Sieger der Doppelkonkurrenz „lediglich“ knapp 450.000 Euro. Dieses Preisgeld muss das Sieger-Duo aufteilen. Trotz der großen Diskrepanz zum Einzel sind die Preisgelder bei den Australian Open im Doppel aber auch in jeder Runde über mindestens zwei Prozent angestiegen.

2023 Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Veränderung zu 2022 Sieger $695,000 450.134 € + 2.96% Finalist $370,000 239.639 € + 2.78% Halbfinale $210,000 136.011 € + 2.44% Viertelfinale $116,500 75.454 € + 3.10% 3. Runde $67,250 43.556 € + 3.07% 2. Runde $46,500 30.116 € + 3.10% 1. Runde $30,975 20.061 € + 3.08%