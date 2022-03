Prozessbeginn: Becker vor Gericht erschienen

London (SID) – Tennisidol Boris Becker ist am Montag in London vor Gericht erschienen. Am Southwark Crown Court begann am Vormittag der Prozess gegen den 54-Jährigen. Becker, der in seiner Sportlerkarriere unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere gewann, wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen dem Wahl-Londoner bis zu sieben Jahre Haft. Er weist die Vorwürfe zurück.

„Ich bin froh, dass der Prozess jetzt endlich losgeht und das Gericht ein Urteil sprechen wird. Die vergangenen fünf Jahre waren verdammt lang, die härtesten meines Lebens“, sagte Becker, der 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden war, zuletzt der Bild am Sonntag. Ursprünglich sollte das Verfahren bereits im September des vergangenen Jahres beginnen. Es wird erwartet, dass es mehrere Wochen andauert.