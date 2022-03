ATP-Ranking: Djokovic wieder Erster, Medvedev in Lauerstellung

Köln (SID/red) – Alexander Zverev ist in der Tennis-Weltrangliste von Rafael Nadal aus den Top 3 verdrängt worden. Der 24 Jahre alte Hamburger rutschte nach dem Masters in Indian Wells, wo er sein Auftaktmatch verloren hatte, auf Platz vier ab. Nadal rückte nach seiner Finalniederlage gegen Taylor Fritz (USA) auf Rang drei vor, allerdings wird der Spanier nicht in Miami spielen, sondern erst wieder zur europäischen Sandplatzsaison zurückkehren.

Die Führung übernahm erneut Novak Djokovic. Der Serbe, der als Ungeimpfter nicht in Kalifornien antreten durfte, profitierte vom frühen Ausscheiden des Russen Daniil Medwedew, der drei Wochen an der Spitze gestanden hatte. Fritz kletterte nach dem überraschenden Triumph über Nadal (6:3, 7:6) um fünf Plätze nach oben und steht nun auf Rang 13.

Djokovic mit 362. Woche als Weltranglisten-Erster

Djokovic geht nun in seine 362. Woche als Weltranglisten-Erster – noch liegt Steffi Graf mit 377 Wochen in dieser Kategorie vorne. Medvedev wird die „Pole Position“ zurückerobern, wenn er in Miami mindestens das Halbfinale erreicht. Damit würde er 180 ATP-Punkte hinzugewinnen, da er im Vorjahr im Viertelfinale ausschied. An Djokovic, der auch in Miami nicht antreten kann, wäre er damit wieder vorbei.

„Ich weiß, dass ich die Führung verlieren werde, also muss ich in Miami versuchen, sie zurückzubekommen. Normalerweise fühle ich mich in Miami im Hinblick auf mein Spiel ein bisschen besser“, erklärte Medvedev in Indian Wells, nachdem er überraschend früh ausgeschieden war. Ob es ihn ärgern würde, wurde er in der kalifornischen Wüste gefragt, dass er den Platz an der Sonne so schnell wieder verlor. „Ist es besser, für, sagen wir, eine Woche im Leben die Nummer eins zu sein oder ist es besser, dort niemals hinzukommen?“, antwortete der 26-Jährige.

Barty weiter an eins bei den Damen

Bei den Frauen verbesserte sich Angelique Kerber (Kiel) als beste Deutsche um einen Platz auf Rang 15. Hinter der Ersten Ashleigh Barty (Australien) liegen nun Indian-Wells-Siegerin Iga Swiatek (Polen) und Finalistin Maria Sakkari (Griechenland). Neben Kerber gehört aus deutscher Sicht nur Andrea Petkovic (Darmstadt/64.) zu den besten 100 Spielerinnen.