Rafael Nadal: Onkel Toni glaubt an French-Open-Teilnahme

Rafael Nadal fehlt laut seines Onkels und früheren Trainers Toni Nadal nicht viel, um in den Wettkampf zurückzukehren und seinen 15. French-Open-Titel anzupeilen. Dies sagte der 62-Jährige am Dienstag in einem Interview von TV Espana.

„Rafael ist auf dem Weg der Besserung“, sagte Toni Nadal. Für das Masters in Madrid in dieser Woche habe es nach seiner Hüftbeugerverletzung noch nicht gereicht. Seit den Australian Open plagt sich der Grand-Slam-Rekordchampion mit der Blessur.

Für die French Open vom 28. Mai bis 11. Juni ist Toni Nadal optimistisch. „Natürlich wird er nicht mit einer sehr guten Vorbereitung anreisen“, sagte der langjährige Coach: „Da müssen wir uns nichts vormachen.“ Aber sein Neffe wisse, wie er relativ schnell wieder in Form komme.

Im vergangenen Jahr war Nadal in Paris der Triumph trotz einer stark eingeschränkten Vorbereitung aufgrund von Fußproblemen gelungen.