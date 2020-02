Road 2 MercedesCup: Spiel das Turnier deines Lebens

Die Road 2 MercedesCup ist eine neue Turnierserie für Spieler jeden Alters und jeder Spielstärke. Durch einen speziellen Modus ist in den Finalturnieren Chancengleichheit gewährleistet. Insgesamt geht es um Preise im Wert von 70.000 Euro. Der Hauptgewinn ist ein Auto von Mercedes-Benz.

Interesse geweckt? Wer an der Road 2 MercedesCup teilnehmen will, muss sich einmal im Jahr auf www.road2mercedescup.com für 40 Euro registrieren lassen. Ab diesem Zeitpunkt ist man Road 2 MercedesCup-Teilnehmer und kann sofort beginnen, bei den LK- und ITN-Turnieren mitzuspielen. Siege bei LK-Turnieren mit DTB-Turnierstatus kommen ebenso in die Wertung wie Siege bei allen Turnieren in Österreich. Erfolge bei Road 2 MercedesCup-Partner-Turnieren zählen sogar doppelt. Aktuell gibt es bereits mehr als 200 Partnerturniere in Deutschland und Österreich – und es werden noch mehr!

Wer bis zum 30. April eines Jahres genügend Siege sammelt und zu den besten 1.000 Spielern in der Road 2 MercedesCup-Rangliste gehört, schafft es in die Finalturniere. In den sechs Finalturnieren qualifizieren sich die insgesamt Besten 16 Spieler für das große Masters-Turnier am Finalwochenende des MercedesCups in Stuttgart auf Rasen. Vor großem Publikums- und Medienaufkommen werden Preise im Gesamtwert von 70.000 Euro ausgespielt. Ein neuer, spannender Turnier-Modus bietet in den Finalturnieren Chancenfairness für alle Spieler aller Leistungsklassen!

Infos und Anmeldung unter: www.road2mercedescup.com