Rothenbaum: Kontaveit ersetzt verletzte Collins

Hamburg (SID) – Die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit wird beim WTA-Turnier der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Das teilten die Veranstalter am Samstag kurz vor Meldeschluss mit. Die 26-Jährige, trainiert von Torben Beltz, erhält laut Mitteilung der Turnier-Organisatoren eine Wildcard und wird als topgesetzte Spielerin an den Start gehen.

Die Estin Kontaveit ersetzt bei dem Turnier (ab Sonntag) die US-Amerikanerin Danielle Collins, die wegen einer Verletzung nicht teilnehmen kann.