Rune macht in Melbourne Eindruck

Melbourne (SID) – Teenager Holger Rune macht in Melbourne weiter Eindruck. Der 19 Jahre alte Däne ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Rune setzte sich am Samstag 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert durch und geht nun ein schweres Duell mit Andrej Rublew an. Der Russe schaltete den Engländer Daniel Evans 6:4, 6:2, 6:3 aus.

Rune sorgte auf Grand-Slam-Niveau erstmals im vergangenen Jahr bei den French Open so richtig für Aufsehen, als er das Viertelfinale erreichte. Der Weltranglistenzehnte gewann im vergangenen Jahr drei Titel, darunter war auch das ATP-Turnier in München.