Sabalenka verteidigt Titel in Melbourne erfolgreich

Aryna Sabalenka hat ihren Titel bei den Australian Open erfolgreich verteidigt. Die Belarussin setzte sich am Samstag im Endspiel von Melbourne nach einer Machtdemonstration mit 6:3, 6:2 gegen die Chinesin Zheng Qinwen durch. Damit feierte sie den zweiten Grand-Slam-Triumph ihrer Karriere.

Sabalenka sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro und ist im Melbourne Park seit 14 Spielen ungeschlagen. Im Turnierverlauf gab die 25-jährige Weltranglistenzweite keinen Satz ab. Nach nur 1:16 Stunden nutzte sie ihren fünften Matchball. Als erste Spielerin seit ihrer Landsfrau Victoria Azarenka 2013 verteidigte sie den Titel in Melbourne erfolgreich.

Zheng verpasste es dagegen, zehn Jahre nach ihrer Landsfrau Li Na den Thron von Melbourne zu besteigen. Die 21-Jährige kann sich aber mit rund einer Million Euro Preisgeld trösten. Außerdem wird Zheng erstmals in die Top-Ten der WTA-Weltrangliste vorrücken.

Das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden hatte Sabalenka im Viertelfinale der US Open 2023 locker in zwei Sätzen gewonnen. Auch am Samstag in der Rod Laver Arena war sie von Beginn an die klar bestimmende Spielerin. Im ersten Satz breakte sie die Chinesin früh und nahm sofort Kurs auf ihren zweiten Major-Titel. Im zweiten Satz ließ Sabalenka daran keine Zweifel mehr aufkommen.