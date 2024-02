Sieg über Burruchaga: Hanfmann im Viertelfinale von Cordoba

Yannick Hanfmann hat beim Sandplatzturnier in Cordoba/Argentinien das Viertelfinale erreicht. Der 32 Jahre alte Karlsruher bezwang Roman Andres Burruchaga, Sohn des argentinischen Fußball-Idols Jorge Burruchaga, mit 3:6, 6:1, 6:4. Die Partie war am Donnerstag wegen Regens unterbrochen worden und wurde am Freitag im dritten Satz fortgesetzt.

Burruchaga (22) gab nach der erfolgreichen Qualifikation in Cordoba sein Debüt auf der ATP-Tour. Den Sieg in der ersten Runde über seinen Landsmann Diego Schwartzman bejubelte er wie sein berühmter Vater das Siegtor im WM-Finale 1986 gegen Deutschland. Burruchaga senior (61), 1990 zudem Vize-Weltmeister in Rom, sah von der Tribüne aus zu.

Hanfmann, Nummer sieben der Setzliste, trifft im Viertelfinale auf den Italiener Luciano Darderi. Nach dem Erstrunden-Aus des Kempeners Daniel Altmaier ist Hanfmann der einzige Deutsche im Feld des mit 640.705 Dollar dotierten Turniers.