Siegemund gewinnt längstes WTA-Match 2024 – nach 4:09 Stunden!

Was für ein wildes Match: Nach mehr als vier Stunden Spielzeit zog Laura Siegemund im thailändischen Hua Hin ins Viertelfinale ein.

Damen-Matches mit zwei Gewinnsätzen, die über vier Stunden dauern, sind in der WTA-Historie die absolute Ausnahme. Insofern war der Sieg beim WTA-250er-Turnier im thailändischen Hua Hin von Laura Siegemund schon bemerkenswert. Sie bezwang nach exakt vier Stunden und neun Minuten Spielzeit Wang Xiyu aus China mit 7:6. 4:6, 7:6. Die 99. der WTA-Weltrangliste hat damit das Viertelfinale erreicht, in dem sie auf Wang Xinyu oder Rebeka Masarova treffen wird.

The first Tour-level match since 2011 to last longer than FOUR HOURS 🥵@laurasiegemund defeats No.5 seed Wang Xiyu in Hua Hin after 4h9m!#ThailandOpen pic.twitter.com/ghtj7eBiTW

— wta (@WTA) September 18, 2024