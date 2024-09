Djokovic und Dimitrov ziehen blank – Tennis-Party in Sofia

Vor 12.000 Fans in der ausverkauften Sofia-Arena boten Novak Djokovic und Grigor Dimitrov einen perfekten Showkampf.

Grigor Dimitrov rief und Novak Djokovic kam: So jedenfalls erzählte es der Rekord Grand Slam-Champion vor der großen Exhibition in Bulgariens Hauptstadt Sofia: „Grigor ist mein bulgarischer Bruder! Und wenn er mich für ein Match im Rahmen seiner Stiftungsarbeit einlädt, komme ich selbstverständlich.“

The show has started pic.twitter.com/QtsZeOKO7x — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) September 17, 2024

Die sogenannte „Tennis Gala“ in der ausverkauften Sofia-Arena bot dann schließlich alles, was ein Showmatch bieten kann. Volles Haus, tolles Tennis, viele witzige Aktionen auf dem Court. 12.000 Fans schauten in der Arena zu, die Karten sollen angeblich schon acht Minuten nach Vorverkaufsbeginn ausverkauft gewesen sein. Weil der Andrang so groß war, gab es ein offizielles Public-Viewing im Zentrum von Sofia und eine TV-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.

Djokovic: „Mein Freund Grigor, der bestaussehende Mann auf der Tour“

Schon die Vorab-Pressekonferenz versprühte beste Stimmung zwischen den beiden Kontrahenten, die seit Jahren freundschaftlich miteinander verbunden sind. Viele können sich vielleicht noch an eine Szene beim Turnier in Indian Wells 2024 erinnern. Damals platzte Djokovic in die Pressekonferenz von Dimitrov, umarmte ihn und meinte: „Mein Freund Grigor ist hier, der bestaussehende Mann auf der Tour.“

Grigor Dimitrov and Novak Djoković at the Presser before the Tennis Gala tonight in Sofia! #NoleFam Those jackets are absolute 🔥🔥🔥 Credit: https://t.co/0vabABo1MI pic.twitter.com/qFQTerVTfK — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) September 17, 2024

Auch in Sofia wurde viel gescherzt und gelacht. Ein Thema war die mehr oder weniger gelungene Gesangseinlage von Novak Djokovic, die über TikTok viral ging. Höhepunkt der Pressekonferenz: zwei maßgeschneiderte Graffiti-Jeansjacken für Djokovic und Dimitrov, die der bulgarische Designer Vladimir Nikolov entworfen hatte. Die Fotos davon verbreiteten sich natürlich in Windeseile im Web.

Djokovic mit Striptease-Einlage in der Sofia-Arena

Das Match war schließlich ähnlich unterhaltsam. Djokovic und Dimitrov scherzten immer wieder miteinander, interagierten mit dem Publikum und lieferten sich spektakuläre Ballwechsel. Die beste Szene aber gab es bei einem Seitenwechsel zu Beginn des zweiten Satzes, als Djokovic mit einer Striptease-Einlage sein Shirt wechselte und danach das gleiche von Dimitrov einforderte. Der ließ sich nicht lange bitten und zog ebenfalls blank. Unter lautem Gejohle der Fans ging das Match danach weiter. Dimitrov gewann am Ende mit 6:4, 2:6, 10:6.

Novak Djokovic and Grigor Dimitrov putting on a show in more ways than one at their exhibition match 😂😂😂

Djokovic stellte im Anschluss noch einmal klar, dass er 2024 zunächst beim ATP-Masters in Shanghai antreten würde. Danach gebe es noch das Showturnier „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien und am 1. Dezember eine Exhibition in Buenos Aires mit Juan Martin del Potro. Was er darüber hinaus 2024 noch spielen würde, wüsste er nicht. Den Abend nach dem Showkampf ließen Djokovic und Dimitrov dann standesgemäß mit einer Party in einem Nachtclub von Sofia ausklingen.