Zverev ist Mr. Laver Cup: „Momente, die man als Sportler schätzt“

Alexander Zverev ist in Berlin zum fünften Mal beim Laver Cup dabei. Bislang war er mit Team Europe immer siegreich.

Die Rechnung scheint einfach zu sein. Ist Alexander Zverev beim Laver Cup dabei, gewinnt Team Europe den Titel. Zverev ist Mr. Laver Cup. Der Deutsche hat nicht nur die meisten Titel, nämlich vier, sondern auch die meisten Siege im Einzel (sechs Erfolge) neben Roger Federer in diesem Teamwettbewerb vorzuweisen. Bei den Triumphen für das Team Europe 2018 und 2019 steuerte er mit einem Sieg im Einzel auch die letzten und entscheidenden Punkte zum Teamerfolg bei. In den vergangenen beiden Jahren fehlte Zverev beim Laver Cup. Prompt verlor Team Europe gegen Team World.

Zverev über Laver Cup: „Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören”

Bei der siebten Auflage des Laver Cups in Berlin ist der 27-Jährige nun wieder am Start. Als Nummer zwei des ATP-Rankings und Lokalmatador wird Zverev eine wichtige Rolle einnehmen, damit Team Europe den Titel-Hattrick von Team World verhindert. „Es ist immer eine Ehre dabei zu sein. Die besten Spieler der Welt treten dort an. Das Line-up wird, wie auch bei den bisherigen Ausgaben, unglaublich gut sein. Für mich persönlich ist die größte Motivation, jemanden wie Björn Borg als Teamkapitän auf der Bank zu haben. Dazu hat man die besten Spieler der Welt als Mannschaftskameraden. Gegen die spielst du normalerweise nur am Ende großer Turniere. Beim Laver Cup bist du die ganze Woche mit denen zusammen, trainierst, coachst und lässt dich coachen. Das ist einzigartig“, sagt Zverev gegenüber tennis MAGAZIN über die Bedeutung des Laver Cups, der im Jahr 2017 zum ersten Mal zu Ehren der Tennislegende Rod Laver ausgetragen wurde. „Rod Laver ist ein sehr, sehr lustiger Mann mit unglaublichem Humor. Für mich ist er eine der größten Sportlegenden aller Zeiten. Er hat in zwei Jahren jeweils alle vier Grand Slam Turniere gewonnen. Das hat noch niemand anderes erreicht und macht ihn zu einem der größten Sportler der Welt“, sagt Zverev über Laver.

Das Motto des Laver Cups lautet: Wenn aus Rivalen Teamkameraden werden. Das bestätigt Zverev gegenüber tennis MAGAZIN. Für die Spieler hat dieser transkontinentale Teamwettbewerb einen besonderen Charme. „Man sieht sich fast jede Woche und kennt sich dadurch schon. Aber beim Laver Cup ist die Beziehung untereinander nochmal komplett anders. Man sitzt mit sechs der besten Spieler Europas zusammen und erzählt sich da tief private Sachen. Wenn man da die Kamera laufen hätte… Das sind dann Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Momente, die man als Sportler schätzt“, erzählt er.

Laver Cup: Viel mehr als nur ein Showturnier

Als reines Showturnier sieht Zverev den Laver Cup keineswegs. „Dann wäre der Ryder Cup im Golf auch ein Showturnier. Aber letztendlich will jeder dabei sein. Jeder will seinen Kontinent repräsentieren. Alle Spieler kommen drei, vier Tage vorher an und trainieren. Bei einem reinen Showturnier hast du das nicht. Zum Laver Cup fährt man nicht einfach relaxt hin und macht ein bisschen Show. Man spielt für seinen Kontinent, die Ehre und – es gibt Preisgeld. Das ist clever gemacht. Bei Showturnieren gibt es kein Preisgeld“, sagt Zverev.

Alexander Zverev beim Laver Cup

Teilnahmen: 4 (2017 in Prag, 2018 in Chicago, 2019 in Genf, 2021 in Boston)

Titel: 4

Bilanz: 8:3 (6:1 Einzel, 2:2 Doppel)

Matches:

2017 in Prag

Einzel gegen Denis Shapovalov 7:6, 7:6

Einzel gegen Sam Querrey 6:4, 6:4.

2018 in Chicago

Einzel gegen John Isner 3:6, 7:6, 10:7

Doppel mit Roger Federer gegen John Isner/Jack Sock 6:4, 6:7, 9:11

Einzel gegen Kevin Anderson 6:7, 7:5, 10:7

2019 in Genf

Doppel mit Roger Federer gegen Denis Shapovalov/Jack Sock 6:3, 7:5

Einzel gegen John Isner 7:6, 4:6, 1:10

Einzel gegen Milos Raonic 6:4, 3:6, 10:4

2021 in Boston

Doppel mit Matteo Berrettini gegen John Isner/Denis Shapovalov 6:4, 6:7, 1:10

Einzel gegen John Isner 7:6, 6:7, 10:5

Doppel mit Andrey Rublev gegen Reilly Opelka/Denis Shapovalov 6:2, 6:7, 10:3