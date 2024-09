Laver Cup 2024 in Berlin: Alle wichtigen Infos auf einem Blick

Am Wochenende findet in Berlin der siebte Laver Cup zwischen Team Europe und Team World statt. Wir haben alle wichtigen Infos zusammengetragen.

Der Laver Cup 2024 findet erstmals in Deutschland statt, nämlich in Berlin. Es ist der insgesamt siebte Laver Cup. Die ersten vier Turniere konnte Team Europa für sich entscheiden. 2022 und 2023 war das Team World erfolgreich. Der Laver Cup 2022 war das letzte Turnier in der Karriere von Roger Federer, der den Kontinental-Wettstreit maßgeblich mit ins Leben gerufen hatte. Unvergessen, wie Federer 2022 in London vor Rührung weinte, als sein endgültiger Abschied gekommen war.

Laver Cup 2024: Wer hat alles abgesagt?

Letzte Woche gab es eine Reihe von Absagen. Zunächst war nur die Weltauswahl betroffen, weil Alex de Minaur und Tommy Paul wegen Verletzungen nicht antreten können. Für sie rückten nun Francisco Cerundolo und Thanasi Kokkinakis ins Team World nach. Noch gravierender war im Anschluss die Absage von Rafael Nadal, der nun von Grigor Dimitrov ersetzt wird.

Laver Cup 2024: Wie funktioniert das ungewöhnliche Format?

Die Teams bestehen aus sechs Spielern. Drei davon qualifizierten sich über ihr Ranking, die Rangliste nach dem Turnier in Wimbledon war ausschlaggebend. Die Teamkapitäne durften jeweils drei weitere Spieler für ihr Team nominieren. Im Einzel und Doppel werden Best of three Matches gespielt, wobei der dritte Satz als Match-Tiebreak gespielt wird. Neun Einzel und drei Doppel werden gespielt.

Laver Cup 2024: Wie werden die Matches gewertet?

Um die Spannung hoch zu halten, bekommt jedes Teams am Freitag einen Punkt pro Sieg. Am Samstag gibt es zwei Punkte und am Sonntag sogar drei Punkte. Das Turnier ist zu Ende, wenn ein Team 13 Punkte erreicht hat. Für den Fall, dass es 12:12 stehen sollte, wird ein zusätzliches Doppel gespielt. Dieses Doppel würde mit nur einem Satz entschieden werden.

Laver Cup 2024: Welche Spieler werden antreten?

Team Europe:

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Casper Ruud

Daniil Medvedev

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas

Jan-Lennard Struff (Ersatzmann)

Flavio Cobolli (Ersatzmann)

Kapitän: Björn Borg

Vizekapitän: Thomas Enqvist

Team World:

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Ben Shelton

Francisco Cerundolo

Thanasi Kokkinakis

Alejandro Tabilo

Kapitän: John Mcenroe

Vizekapitän: Patrick Mcenroe

Laver Cup 2024: Wann beginnen die Matches?

Freitag, der 20. September

Day Session: Start 13:00 Uhr (MEZ)

Match 1: Einzel

Match 2: Einzel

Night Session: Start 19:00 Uhr (MEZ)

Match 3: Einzel

Match 4: Doppel

Samstag, der 21. September

Day Session: Start 13:00 Uhr (MEZ)

Match 5: Einzel

Match 6: Einzel

Night Session: Start 19:00 Uhr (MEZ)

Match 7: Einzel

Match 8: Doppel

Sonntag, der 22. September

Start: 12 Uhr (MEZ)

Match 9: Doppel

Match 10 Einzel

Nach 10 Matches könnte das Event zu Ende sein, falls ein Team uneinholbar führt.

Match 11: Einzel

Match 12: Einzel

Laver Cup 2024: Wer überträgt die Matches?

Der Laver Cup wird frei empfangbar auf Eurosport ausgestrahlt.

Laver Cup 2024: Wo gibt es noch Tickets?

Es gibt Eintrittskarten in den unterschiedlichsten Kategorien und für viele unterschiedliche Session-Kombinationen. Alle Infos dazu unter: https://lavercup.com/tickets