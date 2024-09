Laver Cup in Berlin: Der Ersatzmann für Rafael Nadal steht fest

Rafael Nadal hatte gestern seine Teilnahme am Laver Cup in Berlin abgesagt. Er fühle sich nicht „zu Bestleistungen in der Lage“. Nun steht sein Nachrücker fest.



Es war kein guter Tag für das gewöhnlich exquisite Line-Up des Laver Cups, der vom 20. bis 22. September erstmals in Deutschland ausgerichtet wird. Für den Kontinental-Wettstreit in Berlin, bei dem das „Team World“ gegen das „Team Europe“ antritt, musste zunächst die Weltauswahl zwei Absagen einstecken: Tommy Paul und Alex de Minaur mussten verletzungsbedingt passen. Sie werden durch Francisco Cerundolo und Thanasi Kokkinakis ersetzt.

Wenig später folgte eine folgenschwerere Absage: „Ich bin wirklich enttäuscht, euch mitteilen zu müssen, dass ich nächste Woche nicht am Laver Cup in Berlin teilnehmen kann“, verkündete Rafael Nadal auf dem X-Kanal des Laver Cups. „Dies ist ein Mannschaftswettbewerb. Um Team Europa wirklich zu unterstützen, müsste ich das Beste geben, aber in diesem Moment gibt es andere Spieler, die der Mannschaft helfen können, den Sieg zu erringen“, sagte Nadal. Er wünsche dem Team viel Glück und werde aus der Ferne die Daumen drücken.

Laver Cup: Noch nicht das Ende von Nadals Karriere

Dass Superstar Nadal nun nicht nach Berlin kommt, dürfte die Tennisfans vor Ort hart treffen. Nicht wenige von ihnen sicherten sich gerade seinetwegen die nicht gerade günstigen Tickets für das spannungsgeladene Team-Duell. Was dabei viele vom Ticketkauf überzeugt haben dürfte: Womöglich wäre Berlin die letzten Möglichkeit gewesen, den spanischen Sandplatzkönig noch einmal live zu erleben. Der von etlichen Verletzungen geplagte Nadal befindet sich schon seit längerem auf seiner Abschiedstournee. Wann aber nun endgültig Schluss für den 38-Jährigen ist, dürfte nach seiner Laver Cup-Absage nun aber wieder komplett offen sein.

Grigor Dimitrov will represent Team Europe in Berlin at Laver Cup 2024. Dimitrov replaces Rafael Nadal, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU — Laver Cup (@LaverCup) September 13, 2024

Feststeht nun aber, wer Nadal beim Laver Cup vertreten wird. Es ist der Bulgare Grigor Dimitrov, der 2024 eine starke Saison spielt und sich wieder in den Top 10 kämpfte. Allerdings musste der Bulgare bei seinem letzten Match verletzt aufgeben. Im Viertelfinale der US Open gegen Frances Tiafoe gab Dimitrov beim Stande von 3:6, 7:6, 3:6, 1:4 wegen Problemen im linken Adduktorenbereich auf. So wie es aussieht, hat Dimitrov die Verletzung aber soweit auskuriert, dass er am kommenden Wochenende in Berlin einsatzbereit ist. Für Dimitrov ist es die zweite Einberufung in das Team Europe des Laver Cups. 2018 in Chicago war das erste Mal dabei.

Team World gewann 2022 und 2023 den Laver Cup. Sowohl für John McEnroe (Kapitän Team World) als auch für Björn Borg (Kapitän Team Europe) wird Auflage in Berlin ihre letze sein. McEnroe übergibt sein Amt an Andre Agassi, Borg an Yannick Noah.

Das komplette Team World: Francisco Cerundolo, Thanasi Kokkinakis, Ben Shelton, Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo. Team Europe wird so auflaufen: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und eben Grigor Dimitrov.