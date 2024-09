Zwei verletzte Top-Stars beim Laver Cup: Durch wen sie ersetzt werden

Der Laver Cup in Berlin beginnt in gut einer Woche, doch kurz vor dem Start gibt es Umstellungen im Team World.

Es ist ein herber Rückschlag für das von John McEnroe letztmalig angeführte Team World kurz vor Beginn des Laver Cups in Berlin (vom 20. bis 22. September). Mit Tommy Paul und Alex de Minaur fallen gleich Top-Kräfte der Weltauswahl verletzungsbedingt aus.

De Minaur spielte 2024 seine bislang beste Saison, schaffte es in drei Grand Slam-Viertelfinals (Roland Garros, Wimbledon, US Open), gewann zwei Turniere und kletterte hoch bis auf Platz sechs im ATP-Ranking – seine bislang höchste Weltranglistenplatzierung. Allerdings zog er sich bereits in Wimbledon eine Hüftverletzung zu (Knorpelabriss) und konnte zum Viertelfinale gegen Novak Djokovic nicht antreten.

Laver Cup: De Minaur muss wieder pausieren

De Minaur musste pausieren, verpasste die Olympischen Spiele in Paris (zumindest im Einzel) und auch einen Großeteil der US-Hartplatz-Serie. Bei den US Open stand er dann wieder auf dem Platz und verkündete vorab, dass er nun wieder fit sei. Bei seinen ersten Runden erweckte er tatsächlich den Eindruck, die Hüftbeschwerden komplett auskuriert zu haben. Doch spätestens im Viertelfinale gegen Jack Draper wurde deutlich: Das ist noch lange nicht der alte de Minaur, die Hüfte läuft noch nicht wieder rund. Insofern fällt seine Absage für den Laver Cup nicht wirklich überraschend aus.

Auch Tommy Paul war über weite Strecken der Saison ein „In-Form-Player“, gewann zwei Turniere (Dallas und Queens) und spielte sich hoch bis auf Weltranglistenplatz zwölf. Zuletzt lieferte er sich im US Open-Achtelfinale einen heftigen Schlagabtausch mit Jannik Sinner, den er mit 6:7, 6:7, 1:6 verlor. Welche Verletzung Tommy Paul zu schaffen macht, ist aktuell nicht bekannt.

Laver Cup: Cerundolo und Kokkinakis rücken nach

Durch die Absagen von de Minaur und Paul rücken nun Francisco Cerundolo und Thanasi Kokkinakis ins Team World nach. Der Argentinier Cerundolo war schon 2023 beim Laver Cup in Vancouver dabei und kam dort einmal zum Einsatz (Einzelsieg gegen Alejandro Davidovich Fokina). Auch Kokkinakis war schon einmal beim Laver Cup dabei: 2017 bei der Premiere des Kontinental-Wettstreits in Prag. Der Australier wurde damals aber in keinem Match eingesetzt.

Francisco Cerundolo and Thanasi Kokkinakis will represent Team World in Berlin at Laver Cup 2024. Captain John McEnroe has selected them to replace Alex de Minaur and Tommy Paul, who have withdrawn due to injury. pic.twitter.com/v0OLK5PKnh — Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2024

Team World gewann 2022 und 2023 den Laver Cup. Sowohl für John McEnroe (Kapitän Team World) als auch für Björn Borg (Kapitän Team Europe) wird Auflage in Berlin ihre letze sein. McEnroe übergibt sein Amt an Andre Agassi, Borg an Yannick Noah.

Das komplette Team World: Francisco Cerundolo, Thanasi Kokkinakis, Ben Shelton, Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo. Team Europe wird so auflaufen: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal.